AA Giriş Tarihi: Petrol tankeri vuruldu!
Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından (SBU) düzenlenen saldırıda, Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankeri İHA'lar tarafından yok edildi.
Dr. Hasan Arslan net konuştu: “Bir Mektupla Çözdük” Demişti... Özgür Özel Brüksel’de Muhatap Bulamadı
Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından (SBU) düzenlenen saldırıda, Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankeri İHA'lar tarafından yok edildi.
Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.
Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.
Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürüldü.
SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23