Gündem
5
Yeniakit Publisher
Petrol tankeri vuruldu!

Giriş Tarihi:
Petrol tankeri vuruldu!

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından (SBU) düzenlenen saldırıda, Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankeri İHA'lar tarafından yok edildi.

1
#1
Foto - Petrol tankeri vuruldu!

Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

#2
Foto - Petrol tankeri vuruldu!

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

#3
Foto - Petrol tankeri vuruldu!

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürüldü.

#4
Foto - Petrol tankeri vuruldu!

SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.

Yorumlar

İTyerinden mi kalktı

yoksa rumdan mı. Veya MUZSAT mı...
