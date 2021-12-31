Türk bilim insanlarından müthiş hamle! Savunma sanayinde kullanılacak

"Bu kapsamda öncelikle çevresel atıklardan üretilen biyogazın verimliliğini artırdık. Projenin birinci kısmı bu yöndeydi. İkinci kısmında ise ürettiğimiz bu biyogazdan ki bunun büyük bir kısmı metan gazından oluşuyor, bunu yüksek saflığa getirerek laboratuvarda grafen ürettik. Grafen, bilindiği üzere nano malzemeler arasında en popüler olanı. Grafen, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik ve ışık geçirme özellikleriyle öne çıkan bir malzeme. Bu anlamıyla birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Özellikle savunma sanayinde, otomotiv sektöründe ve enerji depolama alanında kullanılma potansiyeline sahip bir malzeme."