2021-12-31 15:04:28 Türk bilim insanlarından müthiş hamle! Savunma sanayinde kullanılacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik atıkların geri dönüştürülmesiyle endüstriyel seviyede karbon temelli grafen film (nano malzeme) üretildi. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, "Grafen, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik ve ışık geçirme özellikleriyle öne çıkan bir malzeme. Bu anlamıyla birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Özellikle savunma sanayinde, otomotiv sektöründe ve enerji depolama alanında kullanılma potansiyeline sahip bir malzeme" diye konuştu.