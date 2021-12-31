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Teknoloji-Bilişim
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Türk bilim insanlarından müthiş hamle! Savunma sanayinde kullanılacak

2021-12-31 15:04:28
Türk bilim insanlarından müthiş hamle! Savunma sanayinde kullanılacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik atıkların geri dönüştürülmesiyle endüstriyel seviyede karbon temelli grafen film (nano malzeme) üretildi. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, "Grafen, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik ve ışık geçirme özellikleriyle öne çıkan bir malzeme. Bu anlamıyla birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Özellikle savunma sanayinde, otomotiv sektöründe ve enerji depolama alanında kullanılma potansiyeline sahip bir malzeme" diye konuştu.

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Foto - Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Demirel ile aynı fakülteden Doç. Dr. Öznur Begüm Gökçek, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Muratçobanoğlu ve Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Uçar tarafından yürütülen, TÜBİTAK destekli iki aşamalı proje kapsamında ilk olarak çevresel organik atıklardan biyogaz üretildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Demirel ile aynı fakülteden Doç. Dr. Öznur Begüm Gökçek, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Muratçobanoğlu ve Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Uçar tarafından yürütülen, TÜBİTAK destekli iki aşamalı proje kapsamında ilk olarak çevresel organik atıklardan biyogaz üretildi.

#2
Foto - Biyogazdan elde edilen metan gazından ise Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NÖHÜNAM), endüstriyel seviyede düşük maliyetle karbon temelli grafen filmi üretildi.

Biyogazdan elde edilen metan gazından ise Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NÖHÜNAM), endüstriyel seviyede düşük maliyetle karbon temelli grafen filmi üretildi.

#3
Foto - Doç. Dr. Recep Zan, AA muhabirine, NÖHÜNAM'da 2014 yılında beri grafen ve benzeri iki boyutlu malzemeler üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Doç. Dr. Recep Zan, AA muhabirine, NÖHÜNAM'da 2014 yılında beri grafen ve benzeri iki boyutlu malzemeler üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

#4
Foto - Bu malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu ile uygulamaları noktasında araştırma yaptığını belirten Zan,

Bu malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu ile uygulamaları noktasında araştırma yaptığını belirten Zan, "Özellikle grafenin ve diğer iki boyutlu malzemelerin enerji uygulamaları üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Güneş hücresi uygulamaları ve enerji depolama üzerine projeler sürdürüyoruz. Özellikle grafenin güneş hücresine uygulanması sonucunda elde edilen verimin artırılması hedefiyle çalışıyoruz." dedi.

#5
Foto - Son birkaç yıldır nano malzemelerin çevresel uygulamaları üzerine projeler yürüttüklerini de vurgulayan Zan, şunları kaydetti:

Son birkaç yıldır nano malzemelerin çevresel uygulamaları üzerine projeler yürüttüklerini de vurgulayan Zan, şunları kaydetti:

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"Bu kapsamda öncelikle çevresel atıklardan üretilen biyogazın verimliliğini artırdık. Projenin birinci kısmı bu yöndeydi. İkinci kısmında ise ürettiğimiz bu biyogazdan ki bunun büyük bir kısmı metan gazından oluşuyor, bunu yüksek saflığa getirerek laboratuvarda grafen ürettik. Grafen, bilindiği üzere nano malzemeler arasında en popüler olanı. Grafen, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektriksel iletkenlik ve ışık geçirme özellikleriyle öne çıkan bir malzeme. Bu anlamıyla birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Özellikle savunma sanayinde, otomotiv sektöründe ve enerji depolama alanında kullanılma potansiyeline sahip bir malzeme."

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"MALİYETİMİZİ OLDUKÇA DÜŞÜRDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEYEBİLİRİZ" Zan, çevresel atıklardan biyogaz üretiminin bilinen bir durum olduğuna işaret ederek, "Grafeni, çevresel atıklardan yani organik diye ifade edebileceğimiz atıklardan, metan gazından ki grafen üretiminde kullanılan en temel malzememiz, hem düşük maliyetle hem çevreci bir yaklaşımla döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde üretmeyi başardık.

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Foto - Özelikle şu vurguyu yapabiliriz, kendi ürettiğimiz metan gazından geliştirdiğimiz grafenin kalitesi, diğer metan ya da standart olarak tanımlanan metan gazından ürettiğimiz grafenle kıyaslanabilir, yarışabilir düzeyde. Bu anlamda maliyetimizi oldukça düşürdüğümüzü söyleyebiliriz.

Özelikle şu vurguyu yapabiliriz, kendi ürettiğimiz metan gazından geliştirdiğimiz grafenin kalitesi, diğer metan ya da standart olarak tanımlanan metan gazından ürettiğimiz grafenle kıyaslanabilir, yarışabilir düzeyde. Bu anlamda maliyetimizi oldukça düşürdüğümüzü söyleyebiliriz." diye konuştu.

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