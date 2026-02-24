  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Yeniakit Publisher
Yapay zeka Juventus-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti! Haydi inşallah diyelim...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yapay zeka, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının sonucu için tahminde bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü Torino’da Juventus’a konuk olacak. Yapay zeka, iki takımın form durumu ve oyun tercihlerini analiz ederek rövanş için skor tahmininde bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda turu garantilemek için sahaya çıkacak.

Yapay zeka analizine göre Juventus, Torino’daki rövanşta daha agresif ve önde baskılı bir oyun tercih edecek.

İtalyan temsilcisinin erken gol arayacağı, özellikle kanat organizasyonları ve duran toplarla etkili olmaya çalışacağı öngörülüyor.

Galatasaray’ın ise ilk maçtaki skor avantajı nedeniyle daha kontrollü bir oyun planıyla sahada olması bekleniyor.

Geçiş hücumları ve hızlı kanat oyuncularıyla kontra atak arayacak olan sarı-kırmızılıların savunma güvenliğini ön planda tutacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka modeline göre Juventus rövanşta galip gelse de turu geçen taraf Galatasaray olacak. Yapay zeka skor tahmini: Juventus 2-1 Galatasaray

Bu sonuçla birlikte Galatasaray toplamda 6-4’lük skor avantajıyla adını bir üst tura yazdırabilir.

Karşılaşma, hem Juventus’un geri dönüş çabası hem de Galatasaray’ın avantajı koruma planı nedeniyle yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olabilir. Gözler şimdi Torino’daki 90 dakikada olacak.

