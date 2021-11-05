Türk bilim insanından müthiş buluş! Çığır açacak

Geliştirdiği cihazla ilgili bilgi veren Tozburun, şunları kaydetti: "3 boyutlu optik görüntüleme için dalga boyu taramalı bir lazer ışık kaynağını mekanik ayna ya da sensör dizisi kullanmadan elde ediyoruz. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji mekanik olarak tarama değil. Görüntülemek için kullanılan ışık kaynağını dalga boyları pasif ve hızlı olarak taranıyor. Böylelikle görüntüleme süreci en aza indiriliyor. Ayrıca yüksek kalitede görüntü elde ettiğimiz için retina ve göz dibi gibi gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisinde bize avantaj sağlayacak. Bunların dışında hastanın makine başında geçirdiği süre kısalıyor. Muayene sırasında hastanın istem dışı hareketleri kaynaklı görüntü bulanıklığının da önüne geçiliyor. Geliştirdiğim yöntemin gözün zor bölgelerinin muayenesinde çığır açacağına inanıyorum."