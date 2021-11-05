Türk bilim insanından müthiş buluş! Çığır açacak

Klinik prototipi tamamlandı TÜBİTAK üzerinden sağlanan devlet desteğiyle başarı elde edildiğine dikkati çeken Tozburun, görüntüleme cihazının laboratuvar ortamındaki prototipinin tamamlandığını, uluslararası patent başvuru sürecinin ise devam ettiğini vurguladı. Yurt dışında birçok üniversitede Türk bilim insanlarının görev yaptığını hatırlatan Tozburun, "Türkiye genç bir nüfusa sahip. Araştırmacı bulmada bir problem yaşamıyoruz. Bilimsel çalışmaları destekleyen çeşitli fon kaynakları da mevcut. Bu sebeple, ABD ve diğer ülkelerde görev yapan Türk bilim insanlarının Türkiye'ye gönül rahatlığıyla dönmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.