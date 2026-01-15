Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak
Türk insansız kara aracı Barkan'a dikkat çeken bir rakip geldi. Hidrojenle çalışan yapay zeka sistemli İKA sahaya sürüldü. İşte deteylar...
Fransa Ordusu, geleceğin muharebe sahalarına yönelik geliştirilen yapay zekâ destekli sistemlerin test edildiği Pendragon Programı kapsamında, “Hermione” adlı hidrojenle çalışan insansız kara aracını Saint-Cyr Coëtquidan Askerî Akademisi’nde denemeye başladı. Fransa Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yapay Zekâ Ajansı ile birlikte yürütülen program, karar alma süreçlerini hızlandıran, yüksek taktik etkinliğe sahip ve yapay zekâ ile desteklenen muharip birliklerin oluşturulmasını hedefliyor. Fransa Ordusu, bu kapsamda ilk robotik muharip birliği 2027 yılına kadar operasyonel hale getirmeyi planlıyor.
Araç, TPED sertifikalı hidrojen tüplerine entegre edilmiş yakıt hücreleriyle çalışıyor. 8 kW gücünde göbek motorları tarafından tahrik edilen sistem, aynı zamanda 25 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle destekleniyor. Hermione’nin operasyonel dayanıklılığı 20 saate kadar çıkabiliyor. Hidrojen yakıt ikmali ise sadece üç dakika sürerken, sahada tüplerin hızlıca değiştirilebilmesi uzun görev süreleri için avantaj sağlıyor.
Fransa Ordusu, Hermione’yi manevra birliklerinde yapay zeka destekli robotik platformların kullanımını yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda değerlendirmeye aldı. Saint-Cyr Coëtquidan’daki testlerde aracın otonomi seviyesi, hareket kabiliyeti, enerji verimliliği ve komuta-kontrol sistemleriyle entegrasyonu analiz ediliyor. Pendragon programı, insanlı-insansız iş birliği, yapay zeka destekli karar destek sistemleri ve hem zırhlı hem de piyade birliklerine robotik unsurların entegre edilmesini kapsıyor.
Fransız Ordusu, bu girişimle karmaşık ve dağınık harp ortamlarında yüksek tempolu operasyonları sürdürebilecek bir kuvvet yapısı oluşturmayı hedefliyor. Devam eden testlerin, 2027’de hizmete girmesi planlanan ilk robotik muharip birliğin gereksinimlerini şekillendirmesi bekleniyor.
