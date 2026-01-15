  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'da petrol ve doğal gaz şoku yaşanıyor Bomba gelişmeyi duyurdu: 50 bin kişi AK Parti'ye katıldı Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak 7 yılda üretimini 24 kat artırdı: 34 bin 470 ton somon üretildi! Türkiye harekete geçti, resmen lider! Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor Özgür Özel sahtekarlğı savundu Elma ile ilgili bunları biliyor muydunuz? Kesilmiş elma neden kararır? Türkiye’de kütüphanesiz yer kalmayacak! Bakan Ersoy açıkladı: Son 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı! Bocavirüs sessiz tehlike: Uzmanlardan peş peşe uyarı geliyor! Çocukları vuruyor, risk var! Bildirdiler
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak

Türk insansız kara aracı Barkan'a dikkat çeken bir rakip geldi. Hidrojenle çalışan yapay zeka sistemli İKA sahaya sürüldü. İşte deteylar...

#1
Foto - Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak

Fransa Ordusu, geleceğin muharebe sahalarına yönelik geliştirilen yapay zekâ destekli sistemlerin test edildiği Pendragon Programı kapsamında, “Hermione” adlı hidrojenle çalışan insansız kara aracını Saint-Cyr Coëtquidan Askerî Akademisi’nde denemeye başladı. Fransa Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yapay Zekâ Ajansı ile birlikte yürütülen program, karar alma süreçlerini hızlandıran, yüksek taktik etkinliğe sahip ve yapay zekâ ile desteklenen muharip birliklerin oluşturulmasını hedefliyor. Fransa Ordusu, bu kapsamda ilk robotik muharip birliği 2027 yılına kadar operasyonel hale getirmeyi planlıyor.

#2
Foto - Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak

Araç, TPED sertifikalı hidrojen tüplerine entegre edilmiş yakıt hücreleriyle çalışıyor. 8 kW gücünde göbek motorları tarafından tahrik edilen sistem, aynı zamanda 25 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle destekleniyor. Hermione’nin operasyonel dayanıklılığı 20 saate kadar çıkabiliyor. Hidrojen yakıt ikmali ise sadece üç dakika sürerken, sahada tüplerin hızlıca değiştirilebilmesi uzun görev süreleri için avantaj sağlıyor.

#3
Foto - Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak

Fransa Ordusu, Hermione’yi manevra birliklerinde yapay zeka destekli robotik platformların kullanımını yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda değerlendirmeye aldı. Saint-Cyr Coëtquidan’daki testlerde aracın otonomi seviyesi, hareket kabiliyeti, enerji verimliliği ve komuta-kontrol sistemleriyle entegrasyonu analiz ediliyor. Pendragon programı, insanlı-insansız iş birliği, yapay zeka destekli karar destek sistemleri ve hem zırhlı hem de piyade birliklerine robotik unsurların entegre edilmesini kapsıyor.

#4
Foto - Türk Barkan'a sürpriz rakip: Suyla çalışan insansız kara aracı yapıldı, tüm dengeler altüst olacak

Fransız Ordusu, bu girişimle karmaşık ve dağınık harp ortamlarında yüksek tempolu operasyonları sürdürebilecek bir kuvvet yapısı oluşturmayı hedefliyor. Devam eden testlerin, 2027’de hizmete girmesi planlanan ilk robotik muharip birliğin gereksinimlerini şekillendirmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Suyla deyince bildiğimiz su değil yanıltıcı h ha aber olmasın hiçbir şey bedava olmaz
TÜM YORUMLARA GİT
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi
Gündem

İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu iddia ..
Kar yağışı geri dönüyor!
Yerel

Kar yağışı geri dönüyor!

Kısa süreli ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor; İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar bekleniy..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon
Gündem

İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul'da şafak vakti düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi paketlendi. Yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23