SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Giriş Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevi boyunca solak medyanın saldırılarına maruz kalan eski başkan Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu.

Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni kariyerine başladı.

Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kadroya katıldı.

Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Üniversitenin resmi internet sitesinin 'Akademik Kadro' bölümünde Erbaş'ın ismi yer aldı.

Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

ALİ ERBAŞ KİMDİR? - 1961 yılında Ordu ili Kabadüz İlçesi Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam Hatip Lisesinden, 1984'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987 yılında Tefsir Ana Bilim Dalı'nda "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı.

Foto - Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde master ve doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde dinler tarihi ve din bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998'de doçent, Ocak 2004'te profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 1997-2002 yılları arasında beş yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Prof. Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 18 Eylül 2025'e kadar görevini sürdürdü. Yine bu tarihte görevi Prof. Dr. Safi Arpaguş'a devretti. On iki kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Prof. Dr. Ali Erbaş evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali

Maasallah. Barekallah. İslam düşmanlarına kapak olsun. Yerli Milli olana, Milli Görüşe Türk Ülküsüne düşman olanlara kapak olsun. Milliyetçi devletçi halkçı düşünen CHP'nin her türlü değerini alıp chpli seçmenleri vatandaşı yani egelileri Allah'sız kitapsız bir komünist haline getirmeye çalışan şimdiki CHP yönetimi ve CHP içerisinde örgütlenen fetöcü terör örgütüne yazıklar olsun. Bakın yerli milli olmak ski diyanet işleri başkanımız bir universitede görev almış. Küçük bı pozisyon, az bı gençliğe hitap edecek ama akparti iktidarında gençleri yönetimden ve yerelden çalan fetocu ve yönetimde olan ama CHP'li olmayan hırsızlardan kurtarmanın ilk adımıdır bu akademik kariyer.
