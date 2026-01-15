Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor

Turkish Cargo'nun 2024'te IATA tarafından yayımlanan uluslararası hava kargo sıralamasına göre dünyanın en büyük 3'üncü hava kargo taşıyıcısı konumuna ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, 2025 yılında ise "Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı" ödülü ile sektörel arenada bir kez daha tescil edildiğini vurguladı. THY'nin bu büyük operasyonel hacminin aynı zamanda dijital altyapı ihtiyacını da artırdığını dile getiren Uraloğlu, "İşte bu vizyonla, geçen hafta temelini attığımız 8 projeden biri olan Veri Merkezi projemiz de THY'nin operasyonel sürekliliğinin dijital omurgasını oluşturacak. Yüksek güvenlikli altyapısı, ileri seviye veri yönetim kabiliyetiyle şirketimizin teknoloji kapasitesini yeni bir ölçeğe taşıyacak. Böylece THY, sadece yolcu ve kargo taşımayacak, aynı zamanda ürettiği veriyi de en güvenli ve etkin şekilde yöneterek küresel liderliğini pekiştirecektir. Kıtalararası yolculukların haritasını yeniden çizen, Avrupa ve Orta Doğu'nun devleriyle, köklü havayolu şirketleriyle gökyüzünde destansı bir mücadele veren THY, kıtalararası yolcu ve kargo akışından çok daha büyük pay almak için kıyasıya rekabet etmektedir. THY, bugün havayolu ve hava kargo sektöründe küresel bir dünya markası olmuşsa bu muhteşem gurur tablosunda elbette en büyük paylardan biri yüksek vizyonu ve liderliğiyle bu yükselişi mümkün kılan Sayın Cumhurbaşkanımızındır." şeklinde konuştu.