Türkiye'ye 80 yıl yetecek 40 milyon tonluk rezervden vazgeçildi: İşte sebebi...

2022 yılında bu sahanın işletme ruhsatını aldıklarını ifade eden Umut Zenar, “Ardından da tüm yasal süreçleri doğru şekilde, tamamen düzenlemelere uygun şekilde işlettik. ÇED ve orman izin başvuru süreçlerini sorunsuz şekilde tamamladık. Ardından onaylar tamamlandıktan sonra, geçtiğimiz aylarda tarafımıza bir tebligat yapıldı. Bu tebligatta da dendi ki; bu ruhsat alanının belli bir bölümünün SİT alanı kapsamında olduğu ilan edilmiş Sonrasında da bu yatırımla ilgili inceleme talebinde bulunduk. Bugün itibarıyla bilirkişi raporu çıkmamasına rağmen, bu bölgenin hassasiyetini gözeterek tüm başvurularımızı geri çektik. Burada gerçekten tarihi kültürel varlıklarla ilgili bir tespit olması durumunda, biz, Çimsa olarak buranın rehabilitasyonu, korunması yönünde de azami desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.