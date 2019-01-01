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İslam
Türk askerleri gittikleri yerlerde sivilleri böyle hedef alıyor!
"Türk askeri sivil katliamı yapıyor" diye kara propaganda yapanlara...
"Türk askeri sivil katliamı yapıyor" diye kara propaganda yapanlara...
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