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Türk askerleri gittikleri yerlerde sivilleri böyle hedef alıyor!

  • "Türk askeri sivil katliamı yapıyor" diye kara propaganda yapanlara...

  • "Türk askeri sivil katliamı yapıyor" diye kara propaganda yapanlara...

Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

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