2024-07-29 10:33:30 Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere MİT'ten nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü'yü Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. TSK'ya saldırı engellendi MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.