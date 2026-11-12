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Ekonomi
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Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

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Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

Emekli ve memur maaşı zam oranları için kritik viraja girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesiyle birlikte milyonların beklediği ocak ayı maaş hesapları baştan aşağı yenilendi. Enflasyon farkının yanı sıra ekonomi yönetiminin masadaki güçlü refah payı senaryolarıyla birlikte taban aylıklarda tarihi bir sıçrama bekleniyor. Peki yeni tahminlere göre 2027 Ocak zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, refah payı eklenince kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni memur ve emekli maaş tablosu...

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Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

Milyonlarca memur ve emeklinin alım gücünü korumaya yönelik ekonomi yönetiminin adımları yakından takip edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı yılın dördüncü Enflasyon Raporu maaş dengelerini değiştirdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini 1,5 puanlık artışla yüzde 29,5 olarak duyurmasının ardından, 2027 Ocak ayında cüzdanlara girecek yeni rakamlar tek tek hesaplandı.

#2
Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine çıkarmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayı zam tablosu yeniden hesaplandı.

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Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

Yeni projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,98, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,92 oranında enflasyon zammı öne çıkarken; masadaki refah payı senaryolarıyla en düşük maaşların ulaşacağı yeni rakamlar da netleşti. İşte yeni projeksiyona göre yeniden şekillenen o rakamlar... TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 1,5 puanlık artışla yüzde 29,5'e güncellendi. Raporda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21, 2028 sonunda yüzde 13,5 ve 2029 sonunda yüzde 9 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

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Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

YENİ TAHMİNE GÖRE OCAK 2027 ZAM ORANLARI: Türkiye Gazetesi'nde yer alan hesaplamaya göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,98 olacak. Bu veriye göre oluşacak taban zam oranları ve en düşük maaşlar şöyle şekillendi: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zammı: %9,98 (En düşük maaş 23.552 TL'den 25.902 TL'ye çıkıyor) Memur ve Memur Emeklisi Zammı: %7,92 (En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL'den 34.023 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.224 TL'den 75.785 TL'ye yükseliyor)

#5
Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI NE OLACAK? Ekonomi yönetiminin ocak ayında tüm emeklileri kapsayacak şekilde 10 ila 20 puan arasında refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 9,98 ve yüzde 7,92'lik enflasyon farkının üzerine refah payı uygulanması durumunda ortaya çıkacak yeni taban maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

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Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

YÜZDE 10 REFAH PAYI UYGULANIRSA: En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 28.492 TL En Düşük Memur Emeklisi: 37.423 TL

#7
Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

YÜZDE 15 REFAH PAYI UYGULANIRSA: En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 29.787 TL En Düşük Memur Emeklisi: 39.126 TL

#8
Foto - Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

YÜZDE 20 REFAH PAYI UYGULANIRSA: En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 31.082 TL En Düşük Memur Emeklisi: 40.827 TL

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Yorumlar

Marmaralı

EYT yi iptal etmedikten sonra bu işin çözümü olumsuz yoldan geçene bankaların kredi kartı dağıttığı gibi 45-50 yaşındaki kişileri EYT den enmekli yaptınız çık işin içinden çıkabilirsen

taner hekimoğlu

Şu anda bile emeklinin maaşını çocuklar alıyor. Ahlaki çöküntü çoğaldı. Kontrol aileden çıktı. Torunları tütün içme yaşı ortaokulda başladı.
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