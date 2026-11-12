Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap

YENİ TAHMİNE GÖRE OCAK 2027 ZAM ORANLARI: Türkiye Gazetesi'nde yer alan hesaplamaya göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,98 olacak. Bu veriye göre oluşacak taban zam oranları ve en düşük maaşlar şöyle şekillendi: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zammı: %9,98 (En düşük maaş 23.552 TL'den 25.902 TL'ye çıkıyor) Memur ve Memur Emeklisi Zammı: %7,92 (En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL'den 34.023 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.224 TL'den 75.785 TL'ye yükseliyor)