Yıl sonu için tahminler değişti: Emekli ve memur zammında yeni hesap
Emekli ve memur maaşı zam oranları için kritik viraja girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesiyle birlikte milyonların beklediği ocak ayı maaş hesapları baştan aşağı yenilendi. Enflasyon farkının yanı sıra ekonomi yönetiminin masadaki güçlü refah payı senaryolarıyla birlikte taban aylıklarda tarihi bir sıçrama bekleniyor. Peki yeni tahminlere göre 2027 Ocak zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, refah payı eklenince kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni memur ve emekli maaş tablosu...