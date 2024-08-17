2024-08-17 19:36:52 Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Duman Bodrum’daki akla ziyan fiyatlara açıklama getirirken skandal ifadeler kullandı. Duman, “Turizm sezonu iyice daraldı, artık otelci ve bölge esnafı neredeyse 2 ay iş yapıp 1 yıllık kira ve işletme masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Bu baskı ile bazen kantarın topuzu kaçıyor, haberlere ve sosyal medyanın diline düşen adisyonlar fişler ortalıkta dolaşıyor” dedi.