Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Yabancı para cinsinden kontrat yapan otelcilerin döviz bazında geliri yüzde 24 artarken maliyetleri TUİK’e göre yüzde 70 ENAG’e göre iki misli arttı. Buna rağmen Otel fiyatlarında genel beklenti dışında hareketler olmamakla birlikte istikrarın sağlanmasının sezonun uzamasına bağlı olarak görüyorum. Devlete ödenen KDV, ÖTV diğer ödemeler ile Enerji ve su maliyetleri çok arttı. Muski 2023 İşyeri Su bedeli 31,62 TL (1,11 EURO) iken 2024 Temmuz 90,07 TL(2,55 EURO). Lojman kiraları çok yükseldi. Asgari ücret 2023 Temmuz ayında 400 Euro iken 2024 Temmuz ayında 480 Euroya yükseldi. Bunlar hep maliyetlere olumsuz etkiler oluşturuyor. Bu buna benzer nedenlerin hepsinin ahenkli bir şekilde dengeye gelmesi kısa zamanda zor görünüyor. Kimse beklentiye girmesin."