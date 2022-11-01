Turizm bölgesinin yolu yenilendi

"Yol medeniyet demektir. Bu yolun bitirilmesinin anlamını en iyi bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz biliyor. Yolumuz özellikle yaz aylarında çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bir bölgeye hizmet ediyor. Bunun yanı sıra tabii Karacabey, bu bölgede önemli bir ulaşım ağının merkezi konumuna geçiyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'in arasındaki otoyolda önemli bir kavşak noktası Karacabey. Otobandan itibaren yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla denize ulaşmak mümkün olacak. Yani bu şu demek, İstanbul'dan yola çıkan bir vatandaşımız yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculukla Karacabey Boğazı'na ulaşmış olacak. İstanbul ve İzmir'in orta noktası olarak buranın konumlandığını düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Bölgemizin hem turizmine katkı sağlayacak hem kırsal mahallelerine güvenli ulaşımı sağlayan yolumuzu yenilemek, AK Parti iktidarımıza nasip oldu."