2022-03-07 10:06:48 Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün: Geleneksel kıyafetlerle süslenen bebekler daha sağlıklı
Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün, 8 yıl önce 'çocukların daha sağlıklı oyuncaklarla oynaması' amacıyla yöresel kıyafetli bez bebek yapmaya başladığını söyledi. 62 yaşındaki Şaziye İlgün, "Bebeklerin üzerine el emeği göz nuru olan başta bindallı ve tefe başı gibi yöresel kadın kıyafetlerinin minyatürünü işliyoruz. Bilhassa bindallı modeli ilgi görüyor" diye konuştu.