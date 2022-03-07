Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün: Geleneksel kıyafetlerle süslenen bebekler daha sağlıklı

Yaptığım oyuncaklar çevremde çok büyük ilgi gördü. Belediye Kadın İş Geliştirme Merkezi aracılığı ile destek aldım. Eşim Hikmet İlgün ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları öğretim görevlisi Lale Özder hocamın da desteği ile bez bebek yapmaya, ikinci memleketim olan Kütahya kıyafetleriyle başladım. Bez bebeklerime Kütahya’nın geleneksel kıyafetlerini giydirmeye ve bu şekilde geleneksel bebek yaparak, Kütahya’yı katıldığım ulusal ve uluslararası fuar ve festivallerde elimden geldiğince tanıtmaya başladım. Kütahya Osmanlı döneminde saray kıyafetlerini hazırladığı için çok ağır işlemeli kıyafetler bulunmaktadır, onun için şanslıydım. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olduktan sonra diğer illerinde önde gelen şahsiyetlerini ve geleneksel giysili bez bebeklerini yapmaya başladım.