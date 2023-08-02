Turistlerin yeni gözdesi! 120 metreden akıyor

Şelaleye ilk kez geldiğini belirten Kadir Akgün, çok beğendiklerini söyledi. Akgün, "Böyle güzel bir doğa harikasının burada olduğunu biz bilmiyorduk. Yöre halkı da bilmiyor. Akrabalarımızdan birisi böyle güzel bir şelalenin olduğunu söylediğinde merakımızdan geldik. Ama yeşil ve mavinin bu kadar bir arada olduğu harika bir coğrafya görmedik. Şelaleye ulaşmak çok basit ve kolay. Yolun çok dar ve engebeli olması biraz zorlaştırıyor. Ulaşılabilirliğini daha güzel bir şekilde sağlamak gerekiyor. Kirletmeden kendi insanımızın buraya sahip çıkması lazım. Bu güzelliği yaşamak çok güzel bir duygu" dedi.