Turistlerin yeni gözdesi! 120 metreden akıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören İranlı Muhammed Javad Azımı Igdır ise şelalenin muhteşem bir doğası olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarım gelmeden önce buranın fotoğraflarını görmüştü. Merak ettiler. Ben de ilk kez geldim. Muhteşem bir manzarası var. Çok güzel" diye konuştu. İran'ın Şiraz şehrinden Trabzon'a gelen Javad Nematollahi, İran'a gittiğinde şelalenin tanıtımını yapacağını vurgulayarak, "Şelaleyi çok beğendim. Çok güzel. İnanılmaz. Her turistin burayı görmesini isterim. İran'a gittiğimde burayı kesinlikle tanıtacağım. Görüntü çekmiştim, onları paylaşacağım" şeklinde konuştu.