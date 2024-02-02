2024-02-02 19:01:11 Turistlerin ilgisini çekecek Rusya'nın en gizemli 5 yeri!
MTS Travel, Rusya'da turistlerin ilgisini çekebilecek "en gizemli" yerleri sıraladı.
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MTS Travel, Rusya'da turistlerin ilgisini çekebilecek "en gizemli" yerleri sıraladı.
1. Dyatlov Geçidi, Sverdlovsk. 1959'da tam olarak aydınlatılamayan koşullar altında hayatını kaybeden amatör dağcı grubundan sonra dünya çapında şöhrete kavuşan Dyatlov Geçidi bugün artık turistik bir destinasyon hüvviyetinde.
2. Zayatskiye Adaları, Arhangelsk. Beyaz Deniz'de Sovyetler Birliği'nin en kötü şöhretli gulaglarından birine ev sahipliği yapan Solovetski Adası ve çevresi artık ülkenin gözde turistik mekanlarından biri. Zayatskiye Adaları üzerindeki 30 taş labirent ise ziyaretçilerin favorileri arasında. 3 ile 5 bin yıl önce inşa edildikleir tahmin edilen labirentlerin yapılış amacı bilinmiyor.
3. Manpupunyor, Komi Cumhuriyeti. 42 metre yüksekliğinde yedi taş sütundan oluşan Manpupunyor Rusya'nın "yedi harikasından" biri sayılıyor. Sütunların rüzgarın etkisiyle aşınarak bugünkü görünümüne kavuştuğu tahmin ediliyor. Ancak yerel efsaneler sütunların "taşa dönüşmüş devler" olduğu iddiasında.
4. Dargavs, Kuzey Osetya. Kuzey Osetya'daki Dargavs Ölüler Köyü olarak bilinen XIV. yüzyıldan kalma nekropolü ile meşhur. Alanların inşa ettiği 95 mezarın içindeki kemikler tepedeki deliklerden görülebiliyor, ancak kemiklere dokunmak yasak.
5. Batı Kafkas dolmenleri, Adıgeya. Adıgeya dağları birkaç bin dolmene ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları bu yapıların yaşını 2 ile 4 bin yıl arasında tayin ediyor.
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