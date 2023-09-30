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Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

2023-09-30 10:43:47
Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

Geleneksel yöntemlerle hasat edilen o ürün ne fındık ne aronya. Üstelik Adana mutfağının ve kültürünün bir parçası olarak önemini sürdürüyor ve bu eşsiz tatları sevenler için her yıl bir kez daha bir araya getiriyor. Bunu eken üretici para biçiyor Adana, binlerce yıllık tarihi ve bereketli topraklarıyla yemek kültürünün zenginleştiği bir şehir olarak ün salmıştır. Bu topraklarda yetişen birbirinden lezzetli ürünler, Adana mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yılın bahar mevsimine girerken, Adana'nın Feke ve Koza ilçelerinde geleneksel menengiç hasadı da başlamış durumda. Bu yıllık ritüel, hem bu topraklarda yetişen menengiç ağaçlarının bereketini kutlamak hem de bu eşsiz lezzeti sofralarımıza taşımak için bir fırsat sunuyor. Menengiç ağacı, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen, kendine özgü aroması ve lezzeti ile tanınan bir ağaç türüdür. Adana'nın sıcak iklimi ve verimli toprakları, menengiç ağacının mükemmel bir şekilde yetişmesi için uygun bir ortam sunar. Bu nedenle, Adana, Türkiye'de menengiç üretiminin merkezi olarak kabul edilir.

#1
Foto - Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde hasadı yapılan menengiç bu yıl verimliliği sayesinde yüzleri güldürdü. Seher Solmuşgül, “Köyümüz bin 500 rakımda. Doğadan gelen şifalı bitkilerden biri menengiç. Anadolu’ya hem çerez, hem de kahve olarak sunuluyor. Burada çok fazla ağaçta menengiç var. Her gün topluyoruz. Herkesin bahçesinde ağaçların büyüklüğüne ve alanına göre hasat süresi değişiyor. Biz 15 kilogram kadar hasat ediyoruz. Yeşil ve kırmızı olarak ayrılıyor. Yeşiller yıkandıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Yeşili kahve ve çerez oluyor. Kırmızısı büyük baş hayvanların yemlerinde kullanılıyor. Kilosu 50 TL’den başlıyor 80 TL’ye kadar çıkıyor. Buradan hasat sonrası Anadolu’ya uzanan bir lezzet” açıklamalarında bulundu.

#2
Foto - Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

Kozan Belediyesi Sosyal Tesisler Müdürü Burak Kamalı, “Kozan kalesi ve menengiç kahvesi bütünleşiyor. Burada bu ürünleri topluyoruz ve kahve haline getiriyoruz. Kozan Kalesi eteklerinde lezzetli bir sunum oluyor ve ilçemizde yerli yabancı turistlerimize bu lezzeti sunuyoruz” cümlelerine yer verdi.

#3
Foto - Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

MENENGİCİN FAYDALARI • Antioksidan Zenginliği: Menengiç, antioksidan bakımından zengin bir ağaçtır. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve kanser gibi hastalıkların riskini azaltır. • İyi Bir Enerji Kaynağı: Menengiç, yüksek kalorili bir atıştırmalık olarak kullanılabilir ve enerji sağlar. İçerdiği yağlar ve proteinler sayesinde uzun süre tok tutar. • İdrar Söktürücü Etki: Menengiç, idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde vücutta ödemi azaltabilir ve böbrek sağlığını destekler. • Sindirim Sistemi Sağlığı: Menengiç, lif açısından zengindir ve sindirim sistemini düzenler. Kabızlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur. • Cilt Sağlığı: Menengiç yağı, cilt üzerinde kullanıldığında nemlendirici ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir. • Kan Şekerini Dengeleme: Menengiç, kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. Özellikle diyabetli bireyler için faydalı olabilir. • Kemik Sağlığı: Menengiç, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır. • Kardiyovasküler Sağlık: İçerdiği sağlıklı yağlar, kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. 

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