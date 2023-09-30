Turistler bile bunu almak için sıraya girdi! O ilimize kadar gidiyorlar! Bunu eken üretici para biçiyor

Geleneksel yöntemlerle hasat edilen o ürün ne fındık ne aronya. Üstelik Adana mutfağının ve kültürünün bir parçası olarak önemini sürdürüyor ve bu eşsiz tatları sevenler için her yıl bir kez daha bir araya getiriyor. Bunu eken üretici para biçiyor Adana, binlerce yıllık tarihi ve bereketli topraklarıyla yemek kültürünün zenginleştiği bir şehir olarak ün salmıştır. Bu topraklarda yetişen birbirinden lezzetli ürünler, Adana mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yılın bahar mevsimine girerken, Adana'nın Feke ve Koza ilçelerinde geleneksel menengiç hasadı da başlamış durumda. Bu yıllık ritüel, hem bu topraklarda yetişen menengiç ağaçlarının bereketini kutlamak hem de bu eşsiz lezzeti sofralarımıza taşımak için bir fırsat sunuyor. Menengiç ağacı, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen, kendine özgü aroması ve lezzeti ile tanınan bir ağaç türüdür. Adana'nın sıcak iklimi ve verimli toprakları, menengiç ağacının mükemmel bir şekilde yetişmesi için uygun bir ortam sunar. Bu nedenle, Adana, Türkiye'de menengiç üretiminin merkezi olarak kabul edilir.