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Dünya
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Turistler akın akın buraya gidiyor

2023-05-31 21:22:45
Turistler akın akın buraya gidiyor

Endonezya'da bulunan teras tarlaları her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

#1
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Majalengka kentinde bulunan Panyaweuyan bölgesi teras tarlalarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

Ciremai Dağı eteklerinde yer alan ve taze soğan, marul başta olmak üzere birçok sebze üretimin yapıldığı Panyaweuyan bölgesinde oluşturulan teras alanları, Cibuluh köyünde yaşayan çiftçilerin geçimlerini sağlarken, turistlerin de bölgeye ilgisini arttırıyor.

#3
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#4
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#5
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#6
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#7
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#8
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#9
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

#10
Foto - Turistler akın akın buraya gidiyor

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