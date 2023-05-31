2023-05-31 21:22:45 Turistler akın akın buraya gidiyor
Endonezya'da bulunan teras tarlaları her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
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Endonezya'da bulunan teras tarlaları her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Majalengka kentinde bulunan Panyaweuyan bölgesi teras tarlalarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
Ciremai Dağı eteklerinde yer alan ve taze soğan, marul başta olmak üzere birçok sebze üretimin yapıldığı Panyaweuyan bölgesinde oluşturulan teras alanları, Cibuluh köyünde yaşayan çiftçilerin geçimlerini sağlarken, turistlerin de bölgeye ilgisini arttırıyor.
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