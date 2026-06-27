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Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

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Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, sanatçı Halil Ergün hakkında açılan dava üzerinden gündeme gelen Atatürkçü Düşünce Derneği’ni (ADD) sert sözlerle eleştirdi. Yazıcı, derneğin Türkiye’nin milli meselelerindeki duruşunu sorgulayarak kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Yazıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

“Bugün kamuoyunun sorması gereken asıl soru şudur: Atatürkçü Düşünce Derneği bu ülkede ne iş yapmaktadır?

#3
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Yıllardır kendisini Atatürk’ün fikirlerinin temsilcisi olarak tanıtan bu yapının, Türkiye’nin milli çıkarlarını ilgilendiren hangi konuda ön saflarda mücadele verdiğini milletimiz merak etmektedir.

#4
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Terörle mücadelede hangi çalışmanız oldu? Mavi Vatan konusunda hangi milli projeye öncülük ettiniz? Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunmak adına hangi uluslararası girişimde bulundunuz?

#5
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin egemenlik haklarını savunurken neredeydiniz? Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı hangi vicdani duruşu sergilediniz? Aile yapımızı, milli kültürümüzü ve gençlerimizi tehdit eden sorunlara karşı hangi sosyal projeleri hayata geçirdiniz? Millet, artık bu soruların cevabını duymak istemektedir.”

#6
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Yazıcı, Atatürk’ün en çok vurguladığı kavramın tam bağımsızlık olduğunu hatırlatarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

#7
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, ‘Tam bağımsızlık denildiği zaman; siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.’ diyerek milli bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koymuştur.

#8
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Eğer gerçekten gazinin fikirleri savunulacaksa, öncelikle Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı güçlü bir duruş sergilenmelidir. Sürekli insanları mahkemeler üzerinden hedef almak, toplumu kutuplaştıracak tartışmalar üretmek Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışıyla bağdaşmaz.” Halil Ergün hakkında açılan davaya da değinen Yazıcı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir sanatçının sözleri üzerinden kamuoyu oluşturmayı tercih edenlerin, Türkiye’nin gerçek meseleleri karşısında aynı hassasiyeti gösterip göstermediği sorgulanmalıdır. Türkiye’nin enerjisini iç çekişmelere değil, milli hedeflere yönlendirmeye ihtiyacı vardır.”

#9
Foto - Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Yazıcı, açıklamasının sonunda ADD’nin yaklaşımını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat sürecinin kutuplaştırıcı ve vesayetçi anlayışını çağrıştıran bir siyaset dili, Türkiye’ye hiçbir fayda sağlamaz. Bu ülkenin ihtiyacı eski vesayet tartışmalarını yeniden canlandırmak değildir. Asıl ihtiyaç; milli iradeye güvenen, milletin değerleriyle barışık, tam bağımsız Türkiye idealini güçlendiren bir anlayıştır. Türkiye, geçmişte dış odaklardan medet uman anlayışlardan çok çekmiştir. Bugün de ülkemizin geleceği için esas olan, çözümü millet iradesinde ve milli duruşta aramaktır. Biz, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak; ayrıştıran değil birleştiren, geçmişin kavgalarını değil Türkiye’nin yarınlarını konuşan bir anlayışın temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarını da enerjilerini ideolojik hesaplaşmalara değil, Türkiye’nin milli menfaatlerine katkı sunmaya davet ediyoruz.”

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Yorumlar

Neron11

Saçmalamış sın, bu ülkede bu kesimin tek bir amacı ve mücadelesi vardır, İslam düşmanlığı, bunun dışında hiç bir hedefleri yoktur, olmayacaktır ,adı ADD olmuş, CHP olmuş, fark etmez, laikliği bilmem neresinden anlayan bu kafa hiç değişmedi ve değişmeyecek, ülkeye batıdan damızlık erkek getirmek isteyen zihniyet hala bitmedi

Çiçek abbas

Söylenenlerin neresi saçma, bağcımısın,amacin üzüm yemek mi?yoksa bağcıyı dövmek mi? Başkan çok net soru sormuş adamlara ,hayırdır gizli kemalist misin? Sen takip ediyor musun Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Ve çalışmalarını? Bence sen saçmala missin Yazılanları iyi oku ve idrak et
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