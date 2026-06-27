Turgay Yazıcı’dan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne Sert Tepki: Bu Ülkede Milli Meseleler İçin Ne Yaptınız?

Yazıcı, açıklamasının sonunda ADD’nin yaklaşımını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat sürecinin kutuplaştırıcı ve vesayetçi anlayışını çağrıştıran bir siyaset dili, Türkiye’ye hiçbir fayda sağlamaz. Bu ülkenin ihtiyacı eski vesayet tartışmalarını yeniden canlandırmak değildir. Asıl ihtiyaç; milli iradeye güvenen, milletin değerleriyle barışık, tam bağımsız Türkiye idealini güçlendiren bir anlayıştır. Türkiye, geçmişte dış odaklardan medet uman anlayışlardan çok çekmiştir. Bugün de ülkemizin geleceği için esas olan, çözümü millet iradesinde ve milli duruşta aramaktır. Biz, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak; ayrıştıran değil birleştiren, geçmişin kavgalarını değil Türkiye’nin yarınlarını konuşan bir anlayışın temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarını da enerjilerini ideolojik hesaplaşmalara değil, Türkiye’nin milli menfaatlerine katkı sunmaya davet ediyoruz.”