Tunus’un kadim geleneği "çiçek damıtımı"

Geleneksel damıtma yöntemleriyle daha kaliteli ürün elde ettiklerini vurgulayan Salim, “Güllerin ve çiçeklerin geleneksel yöntemlerle damıtılması maalesef günümüzde pek az tercih ediliyor. Yeni yöntemler daha hızlı olduğu için genelde gençler tarafından tercih ediliyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan damıtma işi daha temiz, daha kaliteli ve daha dayanıklı ürün almamıza olanak sağlıyor.” ifadelerini kullandı.