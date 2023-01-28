2023-01-28 13:56:55 Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
6 benzemez partinin kurduğu ittifaka masa altından gizlice dahil olan HDP'nin, siyasi rolü artık aleni hale gelmeye başladı. Masanın ortakları tarafından sonsuz kredi açılan HDP, yerel yönetimlerde CHP ile güçlü bağlantı sağlamış durumda. Çok sayıda örgüt üyesi ve sempatizanının kadrolaştığı CHP belediyelerinde, başkanlar HDP ile doğrudan temasa başladı. İki partinin ortaklığı İzmir BB Başkanı Tunç Soyer ve HDP'nin üst düzey yöneticilerinin aleni görüşmesinde bir kez daha tescillendi. Yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak, İzmir'de bir kez daha deşifre oldu.