Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

GÖRÜŞME DEŞİFRE OLDU Yaklaşmakta olan genel seçimler öncesi yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasındaki yakın ilişki bir kez daha deşifre oldu. Soyer'in Çiğli Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkalığına Şef tekniker olarak transfer ettiği Mustafa Demir'in geçtiğimiz aylarda 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıl hapsi istemiyle yargılandığı dava kapsamında tutuklanıp cezaevine konmasının yankıları sürerken bu sefer ikinci bir skandal daha patlak verdi. GÖRÜŞME 1 SAATE YAKIN SÜRDÜ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan HDP kapatma davasında siyasi yasaklılar listesinde adı geçen HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan Sorumlu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 27. Dönem Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Kemeraltı'nda, Egemenlik Evindeki makamında ziyaret etti. Gözlerden uzak, sessiz sedasız gerçekleştirilen ziyaret deşifre oldu.