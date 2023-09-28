2023-09-28 13:51:40 Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş
Doğu illerinde sofraların vazgeçilmezlerinden olan keledoş yemeği için kadınlar kolları sıvadı.
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Doğu illerinde sofraların vazgeçilmezlerinden olan keledoş yemeği için kadınlar kolları sıvadı.
Yaz aylarında başlayan kış hazırlıkları Ağrı’da devam ediyor. Kışın lezzetli yemeği için hazırlıklar yapan kadınlar, çökeleğin güneşte kurutulmasıyla elde edilen "kurut" ve baharat karışımlarıyla hazırlanan keledoş, değişik sunum şekliyle yöre halkının en fazla tükettiği yemekler arasında bulunuyor.
Kurutlar günlerce güneşin altında kalarak iyice kurutulduktan sonra, kışın tüketilmek üzere saklanıyor.
Uzun ve meşakkatli bir uğraştan sonra elle yapılan kurutları keledoş haline getirmek için önceden haşlanan nohut, ak pancar, mercimek, buğday, patates, tereyağında kavrulan soğan ve etle bir süre pişiriliyor.
Ardından ezilerek ayran kıvamına getirilen kurut, tencereye eklenerek ocağa bırakılıyor.
Yaklaşık bir saat pişirildikten sonra hazır hale gelen yemek, tereyağında kavrulan toz biber, salça ve sarımsak sosuyla servis ediliyor.
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