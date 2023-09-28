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Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

2023-09-28 13:51:40
Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Doğu illerinde sofraların vazgeçilmezlerinden olan keledoş yemeği için kadınlar kolları sıvadı.

#1
Foto - Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Yaz aylarında başlayan kış hazırlıkları Ağrı’da devam ediyor. Kışın lezzetli yemeği için hazırlıklar yapan kadınlar, çökeleğin güneşte kurutulmasıyla elde edilen "kurut" ve baharat karışımlarıyla hazırlanan keledoş, değişik sunum şekliyle yöre halkının en fazla tükettiği yemekler arasında bulunuyor.

#2
Foto - Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Kurutlar günlerce güneşin altında kalarak iyice kurutulduktan sonra, kışın tüketilmek üzere saklanıyor.

#3
Foto - Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Uzun ve meşakkatli bir uğraştan sonra elle yapılan kurutları keledoş haline getirmek için önceden haşlanan nohut, ak pancar, mercimek, buğday, patates, tereyağında kavrulan soğan ve etle bir süre pişiriliyor.

#4
Foto - Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Ardından ezilerek ayran kıvamına getirilen kurut, tencereye eklenerek ocağa bırakılıyor.

#5
Foto - Tüm yorgunluğun sebebi: Keledoş

Yaklaşık bir saat pişirildikten sonra hazır hale gelen yemek, tereyağında kavrulan toz biber, salça ve sarımsak sosuyla servis ediliyor.

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