Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

"İki ayaklı yürüyebilen bir robot. 19 eklemi var, 128 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığında. Yarım saatlik şarj ile 1,5 saat işlem yapabiliyor. Değiştirilebilir bir bataryası var. Yapay zeka bulunduran bir robot. Eğitimlerini yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve kartları, her şeyi kendi bünyemizde üretiliyor. Bu büyük bir avantaj çünkü bize esneklik kazandırıyor. Robotlar bulut üzerinden değil, kendi üzerindeki bilgisayarlar sayesinde kontrol edilebiliyor. Tamamen yerli bir ürün. Bu robotu insanların görev aldığı sektörlerde kullanılmak üzere tasarladık. Yorucu, tekrarlayan, güç gerektiren veya tehlikeli alanlarda eğitildiği sürece bu robotlar görev alabilir bir pozisyona gelecek. 2027 yılının sonuna doğru satışa sunmayı planlıyoruz."