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Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

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Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

Konya'da üretilen ve motorundan yazılımına kadar tümüyle yerli bir mühendislik ürünü olan insansı robot AKINCI-5, entegre yapay zekası, dinamik denge yeteneği ve 19 eklemli gelişmiş gövde yapısıyla öne çıkıyor.

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Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

Türkiye'de insansı robot teknolojileri alanında çalışmalar yürüten AKINROBOTICS, yerli imkanlarla geliştirdiği ve seri üretime geçireceği yeni nesil insansı robotu AKINCI-5'i kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

Serinin sağlıklı hareket edip yürüyebilen ilk seri üretim modeli olan, motor, redüktör, devre ve güç kartları gibi tüm kritik donanımları firma bünyesinde üretilen AKINCI-5, harici bir bulut sistemine ihtiyaç duymadan üzerindeki yerleşik bilgisayarlar vasıtasıyla otonom olarak kontrol edilebiliyor.

#3
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

AKINCI-5, değiştirilebilir batarya mimarisi sayesinde iş süreçlerinde kesintisiz bir operasyon imkanı sunuyor.

#4
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

AKINROBOTICS Üretim Koordinatörü Emre Çağ, AA muhabirine, 2019 yılında "AKINCI P" modeliyle başlattıkları projede gelişen teknolojiyle önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

#5
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

AKINCI-5'in serinin yürüyebilen ve sağlıklı hareketler sergileyen ilk seri üretim modeli olacağını belirten Çağ, "Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve güç kartları tamamen kendi bünyemizde üretiliyor. Bu durum bize ciddi bir esneklik ve üretim bağımsızlığı sağlıyor. Robotlarımız bulut üzerinden değil, bünyesindeki yerleşik bilgisayarlar vasıtasıyla kontrol ediliyor. Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü." diye konuştu.

#6
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

Çağ, AKINCI-5'in 19 serbestlik derecesine sahip eklem yapısıyla tasarlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

#7
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

"İki ayaklı yürüyebilen bir robot. 19 eklemi var, 128 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığında. Yarım saatlik şarj ile 1,5 saat işlem yapabiliyor. Değiştirilebilir bir bataryası var. Yapay zeka bulunduran bir robot. Eğitimlerini yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve kartları, her şeyi kendi bünyemizde üretiliyor. Bu büyük bir avantaj çünkü bize esneklik kazandırıyor. Robotlar bulut üzerinden değil, kendi üzerindeki bilgisayarlar sayesinde kontrol edilebiliyor. Tamamen yerli bir ürün. Bu robotu insanların görev aldığı sektörlerde kullanılmak üzere tasarladık. Yorucu, tekrarlayan, güç gerektiren veya tehlikeli alanlarda eğitildiği sürece bu robotlar görev alabilir bir pozisyona gelecek. 2027 yılının sonuna doğru satışa sunmayı planlıyoruz."

#8
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

AKINCI-5'in fiziki sınırları dahilinde verilen her türlü göreve adapte edilebildiğini dile getiren Çağ, robotun dans etmekten spor aktivitelerine kadar geniş bir alanda uzmanlaştırılabildiğini sözlerine ekledi.

#9
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#10
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#11
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#12
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#13
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#14
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

#15
Foto - Konya'da geliştirildi! İnsansı robotun seri üretimi başladı

İşte üretim tesisinden görüntüler...

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