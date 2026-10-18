Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Otoyolu Düzce mevkisinde meydana gelen kazada direksiyon başında bulunan makam şoförü Muharrem Kiremitçi, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merhum Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.