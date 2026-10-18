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Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

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Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Otoyolu Düzce mevkisinde meydana gelen kazada direksiyon başında bulunan makam şoförü Muharrem Kiremitçi, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merhum Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

Siyaset dünyasını yasa boğan acı kazanın ardından adli süreç hız kazandı. Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit-misali tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in vefatına ilişkin adli tahkikat derinleştirildi. Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, makam şoförü Muharrem Kiremitçi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

Türk siyaseti geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsıldı. Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gidiyordu. Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yaptı.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ: Kazanın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Dündar Ziya Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Yaşanan acı olayın ardından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz saatler sıcak bir gelişme yaşandı.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

MAKAM ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI: Dündar Ziya Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 8 yıldır Üsküdar Belediyesi’nde görev yaptığı öğrenilen Kiremitçi, tutuklama kararının ardından Çilimli Cezaevi’ne gönderildi.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ: Dündar Ziya Gültekin için Büyük Çamlıca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Gültekin'in çocuklarının yanında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa da bir konuşma yaptı.

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Foto - Üsküdar'ı yasa boğan kazada yeni gelişme: Merhum Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı

"HAKKIMIZI HELAL EDİYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı olarak tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." dedi.

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Yorumlar

Türkmen

Ölümlü dünya. Ne oldu şimdi ya? Bakalım herkes de hakkını helal ediyor mu?

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Ben hakkımı helal etmiyorum
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