İtalyan devinden gelecek mi? Khephren için gaza basıldı: Galatasaray gözünü kararttı
İtalyan gazeteci Daniele Longo, sarı-kırmızılıların Juventus'un Fransız dinamosu Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi bir hamle yaptığını duyurdu.
İtalyan gazeteci Daniele Longo, sarı-kırmızılıların Juventus'un Fransız dinamosu Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi bir hamle yaptığını duyurdu.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Daniele Longo’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Fransız yıldız Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi girişimlerde bulundu.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Daniele Longo’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Fransız yıldız Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi girişimlerde bulundu.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Khephren Thuram transferine bütçe oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin B planı da hazır. Premier Lig ekiplerinin radarında olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın olası bir yüksek bedelli satışından elde edilecek gelirin, doğrudan Thuram transferinin finansmanında kullanılacağı gelen bilgiler arasında.
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