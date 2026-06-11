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Foto - İtalyan devinden gelecek mi? Khephren için gaza basıldı: Galatasaray gözünü kararttı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Daniele Longo’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Fransız yıldız Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi girişimlerde bulundu.

#2
Foto - İtalyan devinden gelecek mi? Khephren için gaza basıldı: Galatasaray gözünü kararttı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Daniele Longo’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Fransız yıldız Khephren Thuram için resmi ve oldukça ciddi girişimlerde bulundu.

#3
Foto - İtalyan devinden gelecek mi? Khephren için gaza basıldı: Galatasaray gözünü kararttı

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Khephren Thuram transferine bütçe oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin B planı da hazır. Premier Lig ekiplerinin radarında olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın olası bir yüksek bedelli satışından elde edilecek gelirin, doğrudan Thuram transferinin finansmanında kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

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