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#1
Foto - Vatan Bilgisayar'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu: Listede onun da ismi var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Vatan Bilgisayar'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu: Listede onun da ismi var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltı listesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın da yer alması dikkat çekti.

#3
Foto - Vatan Bilgisayar'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu: Listede onun da ismi var

HASAN VATAN KİMDİR? Hasan Vatan, Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazalar zinciri olan Vatan Bilgisayar’ın kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüdür. Eğitim hayatına Erenköy İlkokulu ve Fındıklı Ortaokulu’nda başlamış, ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayarak mimar unvanını almıştır. İş hayatına henüz üniversite öğrencisiyken, oto yedek parça ticareti yapan babasının yanında adım atan Hasan Vatan, erken yaşta ticaretle tanışmıştır. 1983 yılında, babasının dükkânında çalışırken şirketlerin muhasebe kayıtlarını manuel tuttuğunu fark etmesi, onun teknoloji alanına yönelmesinde dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin ilk entegre ticari bilgisayar yazılımını geliştirmiş ve ardından 3 Ocak 1983 tarihinde Taksim Elmadağ’da Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazasını açmıştır.

#4
Foto - Vatan Bilgisayar'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu: Listede onun da ismi var

1980’li yıllardan itibaren teknoloji perakendeciliğinde önemli bir dönüşüm başlatan Vatan, 2002 yılında Topkapı’da Türkiye’nin ilk “teknoloji hipermarketi” konseptini hayata geçirerek sektörde yeni bir dönem başlatmıştır. İş dünyasındaki deneyimlerini ve kriz yönetimi yaklaşımlarını ise 2010 yılında yayımlanan “Bu Vatan İçin Neler Yapmadık Ki?” adlı kitabında paylaşmıştır.

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