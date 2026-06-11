HASAN VATAN KİMDİR? Hasan Vatan, Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazalar zinciri olan Vatan Bilgisayar’ın kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüdür. Eğitim hayatına Erenköy İlkokulu ve Fındıklı Ortaokulu’nda başlamış, ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde tamamlayarak mimar unvanını almıştır. İş hayatına henüz üniversite öğrencisiyken, oto yedek parça ticareti yapan babasının yanında adım atan Hasan Vatan, erken yaşta ticaretle tanışmıştır. 1983 yılında, babasının dükkânında çalışırken şirketlerin muhasebe kayıtlarını manuel tuttuğunu fark etmesi, onun teknoloji alanına yönelmesinde dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin ilk entegre ticari bilgisayar yazılımını geliştirmiş ve ardından 3 Ocak 1983 tarihinde Taksim Elmadağ’da Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazasını açmıştır.