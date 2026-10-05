Tüm verilerini açıkladılar: Aslan van Dijk için bekleyecek: Tottenham bırakmıyor!
Galatasaray'da stoper mevkiine dünyaca ünlü yıldız adımı atılacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da stoper mevkiine dünyaca ünlü yıldız adımı atılacak.
Liverpool, Tottenham'ın yıldız stoperi Micky van de Ven'i devre arasında kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Tottenham, oyuncuyu kış döneminde bırakmayacağını iletti. Galatasaray'ın van Dijk planı da bu yüzden sezon sonuna kalmış gibi gözüküyor.
Liverpool, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Virgil van Dijk yerine Tottenham'dan Micky van de Ven'i düşünüyordu. Kırmızılar, ara transferde yüksek bir bonservis karşılığında işi bitirmeyi planlıyordu. Ancak Tottenham, 25 yaşındaki futbolcuyu kış döneminde satmayacağını iletti.
Eğer Micky van de Ven ara transferde Liverpool'a katılsaydı, Virgil van Dijk'ın Galatasaray yolu da açılmış olacaktı. Bugün itibarıyla transfer sezon sonuna kalmış gibi gözüküyor. 35 yaşındaki efsanevi stoper van Dijk, 2027 yazında istediği yere bedelsiz şekilde gidebilecek.
Galatasaray ve Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez karşılaşmıştı (1'i grup sınavı). Virgil van Dijk'ın İstanbul'da stadyumu uzun süre izlediği anlar ise gündem olmuştu. 1.95 boyundaki savunmacının sezon sonunda vereceği karar merakla bekleniyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın çok ciddi bir şansı olduğunu söylemek mümkün...
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