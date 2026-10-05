Kia Seltos Türkiye’ye geldi! Satış fiyatı belli oldu
Kia’nın globalde en çok satan ikinci modeli Seltos, Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.
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Kia’nın globalde en çok satan ikinci modeli Seltos, Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.
Kia, C-SUV segmentindeki yeni modeli Seltos’u Türkiye pazarına sundu. Kia’nın globalde en çok satan ikinci modeli Seltos;Cool, Elegance ve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Modern SUV tasarımını gelişmiş teknolojiler ve performans odaklı motoruyla buluşturan model;fonksiyonel iç mekânı, gelişmiş sürüş destek sistemleri veKia Connect teknolojisiile C-SUV segmentinde konfor, güvenlik ve kullanım kolaylığı sunuyor. Kia’nın SUV ürün gamında öne çıkanSeltos, şehir içi kullanımdan uzun yolculuklara kadar farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Cool, Eleganceve X-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’desatışa sunulan model, Kia’nın Türkiye’de C-SUV segmentindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Kia’nın “Zıtlıkların Birleşimi”tasarım felsefesi ile geliştirilen model, iddialıSUV duruşunu, markanın güncel tasarım dilinden ilham alan moderndetaylarla bir araya getiriyor. 4.430 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve donanım seviyesine göre 1.600mm-1.615 mm arasında değişen yüksekliğe sahip olan Seltos, 2.690 mm aks mesafesiyle ferah bir iç mekân sağlıyor. Kia’nın yeni dönemdeki tasarımlarında görmeye alışık olduğumuz ön bölümdeki "Star Map" aydınlatmatasarımı, Seltos’un modern ve teknolojik görünümünü tamamlıyor. İnce aydınlatmagrafikleri ve üst ızgaraya uzanan tasarım detayları, modelin gelenekselSUV karakterine çağdaş bir yorum getiriyor. Seltos, Cool versiyonunda 16 inç,Elegance versiyonunda 18 inç ve X-Line versiyonunda ise 19 inç özel tasarımjant versiyonuyla sunuluyor. Cool ve Eleganceversiyonlarından farklı olarak X-Line versiyonu, koyu dış tasarım detayları, siyah iç mekânı ve koyu renkli amblemleriyle Seltos’un güçlü ve iddialı karakterini öne çıkarıyor. Modelde tasarım karakterini tamamlayan yedi farklı dış renk seçeneği bulunuyor. Renk paletindeki farklı seçenekler, modelin cesur ve sofistike tasarım anlayışını farklı yorumlarla yansıtıyor.
Seltos’un iç mekânı, modern tasarım unsurlarını fonksiyonellik ve teknolojiyle bir araya getiriyor. Yatay tasarım yaklaşımı kabin içerisinde ferah biratmosfer yaratırken, optimize edilen yerleşim sayesinde yolcular için geniş başve diz mesafesi sunuluyor.Sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ön konsolda12,3 inçSupervisiongösterge bilgi ekranı,12,3 inçdokunmatik ekranlımultimedya eğlence sistemi ve 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi yer alıyor. Yolculuk konforunuartıran panoramik cam tavan,aydınlık bir sürüş deneyimi sağlarken aracın iç mekânını daha da ferahlatıyor.Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağıyla,483 litrelik bagaj hacmi sunan moldeldearka koltukların katlanmasıyla bu kapasite 1.458 litreye kadar çıkıyor. Seltos’un karakterine uygun şekilde ayarlanan süspansiyon sistemi, gövde ve şasi rijitliğini artıran yapısal iyileştirmeler sayesinde titreşim ve yol kaynaklı rahatsızlıklar azaltılıyor. Seltos’taEco, Normal ve Sport sürüş modları bulunuyor. Sürüş modları, farklı yol ve sürüş koşullarına göre sürüş karakterinin uyarlanmasına olanak tanıyor. Güç ve Sürüş Keyfi Bir Arada Kia Seltos, performans ve sürüş keyfini bir arada sunan 1.6 litrelik TGDI turbo benzinlimotor ile Türkiye’de satışa sunuluyor. 180 PS güç ve 265 Nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile eşleştiriliyor. Önden çekişli olarak sunulan Seltos, 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlarken, 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Turbo benzinli motor ve çift kavramalı otomatik şanzıman, farklı sürüş koşullarında performans ve konfor arasında dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor.Seltos’un1.6 litrelik TGDI motoru, WLTP ölçümlerine göre donanım seviyesine bağlı olarak ortalama6,6 litre/100 km kombine yakıt tüketimi sunuyor.
Seltos’ta sunulan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS), sürüş güvenliğini ve konforunu destekleyen kapsamlı teknolojiler sunuyor. Sistemler arasında Stop &Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (2.0), Şerit Takip Asistanı(LFA 2.0), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Ön ÇarpışmaEngelleme Asistanı (FCA 2.0) gibi sürüş destek teknolojileri standart olarak yer alıyor. Aynı zamanda Seltos, Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) ve Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) ile 360° Park Sensörü de versiyona bağlı olarak sunuyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemleri, farklı yol ve trafik koşullarında sürücünün çevresel farkındalığını artırmaya ve sürüş yükünü azaltmaya yardımcı olurken, Seltos’ungüvenlik teknolojileri açısından kapsamlı bir donanım sunmasına katkı sağlıyor.
Seltos modelinde de bulunan Kia Connect teknolojisi, araç kullanımınıdaha pratik hale getiriyor.Kia Connect uygulaması üzerinden kullanıcılar, akıllı telefonları aracılığıyla araçlarının çeşitli fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebiliyor. Aracın uzaktan kilitlenmesi ve kilidinin açılması, yakıt seviyesinin ve araç bilgilerinin görüntülenmesi gibi özellikler, kullanım kolaylığı sağlıyor. Kia Connect ile sunulan kablosuz OTA güncellemeleri sayesinde araç yazılımı uzaktan güncellenebiliyor. Kia’nın globalde en çok satan ikinci modeli Seltos, Türkiye pazarınailk kez heyecanlı bir giriş yapıyor.Güçlü SUV karakteri, 180 PS gücündeki 1.6 litrelik turbo benzinli motoru, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Kia Connect teknolojisi ile Kia’nınC-SUV segmentindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kia Seltos, 2.349.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.
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