Kia Seltos Türkiye’ye geldi! Satış fiyatı belli oldu

Seltos’un iç mekânı, modern tasarım unsurlarını fonksiyonellik ve teknolojiyle bir araya getiriyor. Yatay tasarım yaklaşımı kabin içerisinde ferah biratmosfer yaratırken, optimize edilen yerleşim sayesinde yolcular için geniş başve diz mesafesi sunuluyor.Sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ön konsolda12,3 inçSupervisiongösterge bilgi ekranı,12,3 inçdokunmatik ekranlımultimedya eğlence sistemi ve 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi yer alıyor. Yolculuk konforunuartıran panoramik cam tavan,aydınlık bir sürüş deneyimi sağlarken aracın iç mekânını daha da ferahlatıyor.Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağıyla,483 litrelik bagaj hacmi sunan moldeldearka koltukların katlanmasıyla bu kapasite 1.458 litreye kadar çıkıyor. Seltos’un karakterine uygun şekilde ayarlanan süspansiyon sistemi, gövde ve şasi rijitliğini artıran yapısal iyileştirmeler sayesinde titreşim ve yol kaynaklı rahatsızlıklar azaltılıyor. Seltos’taEco, Normal ve Sport sürüş modları bulunuyor. Sürüş modları, farklı yol ve sürüş koşullarına göre sürüş karakterinin uyarlanmasına olanak tanıyor. Güç ve Sürüş Keyfi Bir Arada Kia Seltos, performans ve sürüş keyfini bir arada sunan 1.6 litrelik TGDI turbo benzinlimotor ile Türkiye’de satışa sunuluyor. 180 PS güç ve 265 Nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile eşleştiriliyor. Önden çekişli olarak sunulan Seltos, 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlarken, 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Turbo benzinli motor ve çift kavramalı otomatik şanzıman, farklı sürüş koşullarında performans ve konfor arasında dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor.Seltos’un1.6 litrelik TGDI motoru, WLTP ölçümlerine göre donanım seviyesine bağlı olarak ortalama6,6 litre/100 km kombine yakıt tüketimi sunuyor.