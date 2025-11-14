Tüm Türkiye’yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.