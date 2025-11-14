Tüm Türkiye’yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COİNO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı, bu şekilde suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiş olup, Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, on yedi(17) İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında, iki (2) cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edilmiş olup 14.11.2025 tarihinde yapılan operasyon ile on yedi (17) şüpheli gözaltına alınmış olup yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.