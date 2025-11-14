  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye, güne dev operasyonla uyandı. COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye el konularak TMSF kayyum olarak atandı.

Tüm Türkiye'yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan on (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaza ve COİNO A.Ş dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu.

Tüm Türkiye'yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin açıklaması şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/166459 soruşturma dosyamız kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu, şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği,

Tüm Türkiye'yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Tüm Türkiye'yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COİNO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı, bu şekilde suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiş olup, Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, on yedi(17) İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında, iki (2) cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edilmiş olup 14.11.2025 tarihinde yapılan operasyon ile on yedi (17) şüpheli gözaltına alınmış olup yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Tüm Türkiye'yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan on (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaza ve COİNO A.Ş dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konulmuş olup, ayrıca COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar

serhat

bu el koyma işi dünya için ciddi tehdit olmaya başladı.kapitalizm bu sebeple çöker.demedi demeyin
