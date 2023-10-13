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Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

2023-10-13 10:36:16
Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

Hakan Çelik, Türkiye’nin kendisine ait milli ve yerli imkânlarla geliştirmek istediği ana muharebe tankı ALTAY ile ilgili atılan adımların artık son aşamada olduğu müjdesini verdi. Posta gazetesindeki yazısında, “Tankların seri üretimi 2025 yılında başlayacak, ilk 100 tankta Güney Kore motorları kullanılacak. Daha sonraki tanklarda ‘Batu’ adlı yerli güç grubu olacak” ifadelerini kullanan Çelik, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

“(…) Türkiye’nin kendisine ait milli ve yerli imkânlarla geliştirmek istediği ana muharebe tankı ALTAY ile ilgili atılan adımlar (…) artık son aşamada.

#2
Foto - Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

Kısa bir süre önce BMC’yi satın alarak ALTAY projesinin sorumluluğunu da üstlenen, iş dünyasının saygın ismi Fuat Tosyalı ile bu alandaki son gelişmeleri de konuştum. Tosyalı’nın verdiği bilgiye göre tankların seri üretimi 2025 yılında başlayacak, ilk 100 tankta Güney Kore motorları kullanılacak. Daha sonraki tanklarda “Batu” adlı yerli güç grubu olacak. (…)

#3
Foto - Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

Yeni ALTAY tankı 10 yıl öncesi prototipten tamamen farklı, yeni bir model. İlk iki adet tank 23 Nisan tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde test edildi.

#4
Foto - Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun

Testlerin tamamlanmasından sonra seri üretim gerçekleştirilecek. (…)”

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