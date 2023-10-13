2023-10-13 10:36:16 Tüm Türkiye’yi havalara uçuracak haber geldi! O tarihte başlıyor! Hadi hayırlı olsun
Hakan Çelik, Türkiye’nin kendisine ait milli ve yerli imkânlarla geliştirmek istediği ana muharebe tankı ALTAY ile ilgili atılan adımların artık son aşamada olduğu müjdesini verdi. Posta gazetesindeki yazısında, “Tankların seri üretimi 2025 yılında başlayacak, ilk 100 tankta Güney Kore motorları kullanılacak. Daha sonraki tanklarda ‘Batu’ adlı yerli güç grubu olacak” ifadelerini kullanan Çelik, özetle şunları kaydetti: