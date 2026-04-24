  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye 24 adet füze siparişi verdiler: Acil olarak istiyorlar Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi Ülkedeki nadir toprak elementine çökecekler: 2,8 milyar dolara satın aldılar Türkiye dünyayı sallayacak yeni füzesine Kur'an ayetinin ismini verdi Türkiye'yi vurmak için satın aldıkları İHA yere çakıldı! Kamuoyu 'elektronik harp yüzünden' diyor Batıyordu, Baykar kurtardı: Son gelişme İtalyanlara bile 'bu nasıl oluyor' dedirtti İstanbul'da milyonlarca kişiyi etkileyecek elektrik kesintisi uyarısı: BEDAŞ düğmeye bastı! Türkiye ve İngiltere arasında yeni devir: Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı! Doğru kılıfı seçmenin püf noktaları HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Vicdan gemilerinin güvenliği tüm parlamentoların sorumluluğundadır
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen “ADF Youth” etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu soruldu.

Foto - Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Samimi ve eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Fidan’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Foto - Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

Etkinlikte yalnızca diplomasi değil, günlük yaşama dair sorular da gündeme geldi. Fidan, çayı tercih ettiğini belirtirken, “Saha mı masa mı?” sorusuna sahada olmayı tercih ettiğini söyledi.

Foto - Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

“Ankara’nın soğuğu mu Antalya’nın sıcağı mı?” sorusu karşısında kısa süre düşünen Fidan, “Ankara’nın baharı” yanıtını vererek salonda tebessüm oluşturdu.

Foto - Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Fidan, “Halep mi Şam mı?” sorusuna “Kalbim Halep’ten, kafam Şam’dan yana” ifadelerini kullandı.

Foto - Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi

Fidan’a, geçmişte MİT Başkanlığı yapmış olması nedeniyle “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu yöneltildi. Bakan, soruya gülerek “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” karşılığını verdi. Bu yanıt salonda alkışla karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

daha ne desin

iç anadolulu bir kürt vatndasımız askermiş <sonra mit baskanı olmus <sonrada bakan olmuş tesekkür ederim Türkiye demiş ne diyecekti
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23