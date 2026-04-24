Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru soruldu! Hakan Fidan 'Buna cevap veremeyeceğim' dedi
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen “ADF Youth” etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu soruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Samimi ve eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Fidan’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Etkinlikte yalnızca diplomasi değil, günlük yaşama dair sorular da gündeme geldi. Fidan, çayı tercih ettiğini belirtirken, “Saha mı masa mı?” sorusuna sahada olmayı tercih ettiğini söyledi.
“Ankara’nın soğuğu mu Antalya’nın sıcağı mı?” sorusu karşısında kısa süre düşünen Fidan, “Ankara’nın baharı” yanıtını vererek salonda tebessüm oluşturdu.
Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Fidan, “Halep mi Şam mı?” sorusuna “Kalbim Halep’ten, kafam Şam’dan yana” ifadelerini kullandı.
Fidan’a, geçmişte MİT Başkanlığı yapmış olması nedeniyle “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu yöneltildi. Bakan, soruya gülerek “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” karşılığını verdi. Bu yanıt salonda alkışla karşılandı.
