Yunanistan basınından olay analiz: Türkiye’nin o ülkeyle savaşması an meselesi

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber sitesi, Orta Doğu’daki dengelerin Türkiye ve İsrail arasındaki doğrudan stratejik rekabetle yeniden şekillendiğini iddia eden çarpıcı bir analiz yayımladı. Analizde, bölgenin "kaynayan bir kazana" benzediği belirtilirken, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz’deki çıkar çatışmalarının geri dönülemez bir kriz oluşturabileceği öne sürüldü. Yunan medyası, İsrail'in Türkiye'yi "yeni İran" olarak konumlandırdığını savunarak, bu durumun küresel güvenlik için yıkıcı bir savaş riski taşıdığı uyarısında bulundu.