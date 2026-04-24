Dünya
Yunanistan basınından olay analiz: Türkiye’nin o ülkeyle savaşması an meselesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber sitesi, Orta Doğu’daki dengelerin Türkiye ve İsrail arasındaki doğrudan stratejik rekabetle yeniden şekillendiğini iddia eden çarpıcı bir analiz yayımladı. Analizde, bölgenin "kaynayan bir kazana" benzediği belirtilirken, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz’deki çıkar çatışmalarının geri dönülemez bir kriz oluşturabileceği öne sürüldü. Yunan medyası, İsrail'in Türkiye'yi "yeni İran" olarak konumlandırdığını savunarak, bu durumun küresel güvenlik için yıkıcı bir savaş riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Türkiye karşıtı çizgisiyle tanınan Pentapostagma haber sitesi, İran ile yaşanan son gelişmelerin ardından bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiğini ve Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin artık doğrudan bir stratejik rakip ilişkisine dönüştüğünü öne sürdü.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki sert söylemlere dikkat çekilirken, iki ülke arasındaki çıkar çatışmasının en kritik cephesinin Suriye olduğu iddia edildi.

Analiz çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve deniz yetki alanları konusundaki sürtüşmelerin tansiyonu yükselten ana unsurlar olduğu savunuldu.

Yunan medyası, İsrail’in Türkiye’yi bölgede "yeni bir İran" olarak konumlandırdığına dair çarpıcı bir iddiada bulunarak, bu durumun bölgesel güvenlik açısından yıkıcı bir savaş riskini beraberinde getirebileceği değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koparan

Türkiye ile siyonist bir savaşa girse' de; Yunan'ın kıçı bayram etse..!

Mehmetçik

İçeride dışarıda dünyada iyi bir temizlik yaparız keşke çıksa
