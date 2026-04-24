Kıskançlık krizine girdiler! Türkiye ile İspanya arasındaki 2,6 milyar avroluk dev imza Yunanistan’ı çıldırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ve İspanya'nın İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı sergilediği ortak duruş ve savunma sanayiindeki dev işbirliği, Yunanistan kamuoyunda büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Madrid hükümetinin Türkiye ile imzaladığı 2,6 milyar avro değerindeki eğitim uçağı anlaşması üzerine Atina yönetimi, AB nezdinde İspanya’ya baskı yapılması için harekete geçti. Yunan basını, İspanya Başbakanı Sanchez’in Erdoğan ile olan dostluğunu "tehlikeli bir yakınlaşma" olarak nitelerken, Atina’nın İsrail ittifakını bu yeni dengeye karşı tek savunma kalkanı olarak gördüğü vurgulandı.

Ankara’nın "Dünya 5’ten büyüktür" vizyonuyla küresel meselelerde ağırlığını koyması ve İspanya’nın bu doğrultuda Washington ile Tel Aviv yönetimlerine karşı sergilediği mesafeli tavır, iki Akdeniz ülkesini savunma ve ekonomi alanlarında sarsılmaz bir ortaklığa taşıdı.

Türkiye’nin Gazze ve yayılmacı politikalar üzerinden İsrail’e karşı sergilediği kararlı tutumu destekleyen Madrid hükümeti, bu yakınlaşmayı savunma sanayiindeki dev projelerle taçlandırarak Türkiye’yi bir rakipten ziyade tamamlayıcı bir üretim gücü olarak konumlandırdı.

Öte yandan, Atina yönetimi ve Yunan medyası bu stratejik ortaklığı kendi bölgesel çıkarlarına yönelik bir tehdit ve "kıskançlık" kaynağı olarak nitelendirdi. İspanya’nın Akdeniz’in diğer ucunda yer almasına rağmen Türkiye ile "kardeşlik" düzeyinde bağlar kurmasından duyulan rahatsızlık, Yunan basınında Sanchez hükümetine yönelik sert eleştirilerle yankı buldu.

Özellikle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile İspanyol Hava Kuvvetleri arasında imzalanan 2,6 milyar avro değerindeki 30 adet eğitim uçağı tedariki anlaşması, Atina’nın Avrupa Birliği nezdinde Madrid’e baskı kurulması yönündeki çağrılarını tetikledi. Yunanistan, Türkiye’nin bölgesel etkinliğini sınırlamak adına Alexis Çipras döneminden bu yana ABD teşvikiyle inşa ettiği İsrail ittifakını tek çıkış yolu olarak görmeye devam ediyor.

Miçotakis hükümetinin de sürdürdüğü bu savunma doktrini, Türkiye ile yakınlık kuran her Avrupa ülkesine karşı diplomatik bir cephe açma çabasıyla şekilleniyor. Atina, İspanya’nın savunma alanındaki bu tercihlerini kınamak için AB Dışişleri Bakanlığı düzeyinde girişimlerde bulunulması gerektiğini savunarak, İsrail ile olan müttefikliğini Türkiye "tehdidine" karşı bir savunma kalkanı olarak aklamaya çalışıyor.

Vay vay

Ispanyanin lideri iyi biri..onlarla askeri,siyasi,ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeliyiz..

Asım keskin

Ama makesef iyiler gidip kötüler geldiğinde durun birden kotulesiyior.ikj örneğini macaristnda göreceğiz
