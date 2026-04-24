Kıskançlık krizine girdiler! Türkiye ile İspanya arasındaki 2,6 milyar avroluk dev imza Yunanistan’ı çıldırttı

Türkiye ve İspanya'nın İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı sergilediği ortak duruş ve savunma sanayiindeki dev işbirliği, Yunanistan kamuoyunda büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Madrid hükümetinin Türkiye ile imzaladığı 2,6 milyar avro değerindeki eğitim uçağı anlaşması üzerine Atina yönetimi, AB nezdinde İspanya’ya baskı yapılması için harekete geçti. Yunan basını, İspanya Başbakanı Sanchez’in Erdoğan ile olan dostluğunu "tehlikeli bir yakınlaşma" olarak nitelerken, Atina’nın İsrail ittifakını bu yeni dengeye karşı tek savunma kalkanı olarak gördüğü vurgulandı.