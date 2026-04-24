  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı’nda İran’dan tarihi hamle: Bu ülkelerin geçiş tamamen yasaklanıyor Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şoke etti Uzmanlar tek tek sıraladı: İşte bunama riskini bıçak gibi kesen 11 besin Resmi Gazete’de yayımlandı! 32 ilde özelleştirme kararı alındı Erdoğan, DEM Partilileri görür görmez bu soruyu sordu, herkes kahkahaya boğuldu Yapay zeka zengini daha zengin yapacak: 5 yılda 800 yeni milyarder geliyor! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: İşte göklerde tarih yazan Türkiye’nin yeri Altın haftanın son günü düşüşte! Sistematik olarak kopyalamışlar ABD Çin’i ‘Yapay zeka’sını çalmakla suçladı Türkiye sınırsız enerji kaynağına resmen ulaştı! Üretim patladı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma devi tekstil işine girdi! Gizli gizli fabrika toplamaya başladı

Otomotiv devleri savunma işine yatırımlar yaparken bu kez tam tersi yaşandı. Savunma devi tekstil işine girip fabrika toplamaya başladı.

#1
Silah devi Kalaşnikov grubuna bağlı Triada-TKO, Rusya’nın çeşitli bölgelerinde tekstil işletmelerinde pay alarak üretim ağını genişletti. Şirket, Moskova, Vladimir, Tula ve İvanovo bölgelerinde faaliyet gösteren 10 firmada yüzde 21 ile yüzde 100 arasında değişen hisseler edindi. Bu işlemler Mart–Nisan 2026 döneminde tamamlandı.

#2
Genişlemenin temelini, daha önce Gloria Jeans’e ait olan fabrikaların devri oluşturdu. Rostov bölgesindeki Gukovo ve Zverevo’daki bu tesisler, şirketin Rusya’daki faaliyetlerini küçültmesi ve varlıklarını satması sonrası yeni yatırımcılara geçti. Bu varlıkların bir kısmı Kalaşnikov yapısına dahil edilerek askeri ve özel kıyafet üretimine yönlendirildi.

#3
Alınan varlıklar arasında Eco-Tex öne çıkıyor. 2022’de kurulan şirket giyim ve aksesuar üretimi yapıyor, Spartak markası için lisanslı koleksiyonlar hazırlıyor. Kalaşnikov’un yapısı ayrıca Beta Tekstil, Laskita ve Vitekskom gibi dış giyim üreticilerinde de ortak oldu. Vladimir bölgesindeki Sobinsk dikiş fabrikası ise tamamen kontrol altına alındı.

#4
Uzmanlara göre bu genişleme, sektördeki ekonomik zorlukların sonucu. Rubledeki güçlenme ve yüksek faizler, sivil giyim üretimini kârsız hale getirdi. Bu nedenle Gloria Jeans gibi şirketler üretimden çekildi veya tesislerini sattı. Üretim giderek Özbekistan ve Çin gibi daha düşük maliyetli ülkelere kayıyor.

#5
RBC'nın analizine göre bu ortamda Kalaşnikov, ucuzlayan varlıkları satın alarak onları daha istikrarlı talep bulunan askeri ve özel giyim segmentine yönlendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23