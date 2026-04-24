Altın haftanın son günü düşüşte!
Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 675 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 763 TL'den satılıyor.
Orta Doğu'daki gerilim ve tıkanan diplomatik süreçler, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendiriyor.
Petrol fiyatlarının 105 doların üzerine çıkması enflasyon kaygılarını artırırken, bu durum yüksek faiz beklentisini güçlendirerek altına olan talebi zayıflatıyor.
Haftalık bazda yüzde 3 gerileyen ons altın, son haftalardaki yükseliş trendini kırarken yatırımcıların temkinli pozisyona geçtiği görülüyor.
Ülke içinde ise gram altın güne 6 bin 765 TL seviyesinden başlarken, piyasalarda yön arayışı dikkat çekiyor.
Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları 24 Nisan sabahına düşüşle başladı.
Ons altın, şu sıralarda 4 bin 675 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 11 bin 151 lira, Cumhuriyet altını da 44 bin 386 liradan satılıyor.
Gram altın 6 bin 763 liradan değerleniyor.
