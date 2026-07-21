Tüm Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku olayında sıcak gelişme! 28 milyon kayıt incelendi, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ile siber uzmanların 28 milyondan fazla kayıt üzerinde yaptığı incelemede, Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de oluşturulan sağlık verilerinin ise Tunceli Devlet Hastanesine ait IP adresi üzerinden kısa süre içinde silindiği tespit edildi.