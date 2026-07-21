Tüm Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku olayında sıcak gelişme! 28 milyon kayıt incelendi, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti

İncelemelerde, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlendi. Aynı tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya ait değil, hastaneden hizmet alan tüm kişilere ait log kayıtlarının da yok edildiği, buna karşın aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edildi. Teknik incelemelerde log kayıtlarının silinmesinin herhangi bir teknik arızadan kaynaklanmadığı, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi.