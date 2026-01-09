Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı. Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.