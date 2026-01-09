  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarkan’ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Gün sayıyordu yönetim ama yine kötü haberler art arda geliyor! Başa bela oldu asalak gibi yapıştı kulübe

Türkiye’de çılgınlar gibi alınmaya başlanmıştı! Dev bankadan şaşkına çeviren gümüş uyarısı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hilecilere geçit yok! Taklit ve tağşiş yapan o markalar açıklandı

Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Büyükçekmece Adliyesi’nden çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Altınların 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt’a götürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu.

1
#1
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıktı. Çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlendi.

#2
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı. Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı. Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.

#3
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Doğubeyazıt'a ulaşan konvoyla birlikte, burada kendi aşiretlerinden bir çok şahsı, çaldıkları paralarla otellerde ağırlayıp, konaklattılar. Tam bozduramadıkları altınların bir kısmını da Doğubeyazıt'ta bulunan "Koç Kuyumculuk" isimli kuyumcuda bozdurmaya devam ettiler.

#4
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Organize soygunu yönlendiren kişi olan Muhammed Seferoğulları'nın soygun sırasında araçta beklediği, kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olduğu öğrenildi. Seferoğulları'nın kız arkadaşı Elif Dölçek'in de 'para aklama' suçundan tutuklandığı, adliye dışında araçta bekleyen şüphelilerden Metin Soner'in de tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Konvoyda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın aklanmasına aracılık eden Gülsüm Varol'un da tutuklandığı bildirilirken, tüm hırsızlığın firari memur Erdal Timurtaş'ın üzerine kalmasının amaçlandığı saptandı. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

#5
Foto - Tüm Türkiye’nin konuştuğu adliye soygununda şoke eden detay! 12 araçlık altın konvoyunun arkasından aşiret çıktı

Yapılan operasyonda ele geçirilen altın miktarının sadece 9 gram olduğu, hesaplarında ise 677 bin 695 lira ele geçirildiği öğrenildi. Konvoyda kullanılan 12 araca el konuldu. Altınların bozdurulması sonrası satın alınan 4 lüks araca da el konulduğu belirlendi. Soygunu organize eden ve konvoyun başındaki isimler olan Muhammed Seferoğulları, Muhammed Efe, Cahit Polat, Feyyaz Dinç ve Ahmet Dinç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Devlet hazine el atan, yetim öksüz hakkı çalan bu kadın kendisini Müslüman mı zannediyor?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23