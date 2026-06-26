  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her evde var... Hem zayıflatıyor hem de iltihabı söküp atıyor! Endişe etmeyin: Karabiber daha fazla vitamin içeriyor Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor 3 sayacın işini tek başına o yapacak O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı! Peş peşe yenilen goller sonrası frene bastılar: Bayern ve Inter'in Uğurcan Çakır kararı: Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor Sultan Abdülhamid’in vizyonu günümüze taşınıyor! İhracat gelirleri resmen coşacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında, özellikle kısa süreli ve turistik amaçlı konut kiralamalarında yeni kurallar devreye alındı. Buna göre, konutunu belirli sürelerle kiraya veren mülk sahipleri izin belgesi almak ve gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak zorunda olacak. Kurallara uymayanlara ise yüz binlerce lirayı bulan idari para cezaları uygulanabilecek. Yeni düzenleme ile kayıt dışı kiralamanın önüne geçilmesi ve konut kiralama sektörünün daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

#1
Foto - Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Yasalaşan düzenlemeye göre, ev sahipleri, konutlarını kiraya verdikten sonra belirli belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olacaklar. Bu bildirimin, yeni yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak olan 30 günlük süre içerisinde yapılması gerekiyor.

#2
Foto - Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Uzmanlar bu zorunluluğun kayıt dışı kiralamanın önüne geçilmesi ve kira piyasasının daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor. Ev sahipleri için artık zorunlu hale gelecek olan bu düzenlemeler, turistik amaçlı konut kiralamalarını düzenleyerek sektörde düzeni sağlamayı amaçlıyor.

#3
Foto - Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Edinilen bilgilere göre, izin belgesi düzenlenen konutların kiraya verilmesinde bir üst süre sınırı bulunmuyor. Bu konutlar yüz günden kısa süreli kiralanabileceği gibi, daha uzun süreyle de (örneğin 6 ay, 8 ay, hatta bir yıl) kiralanabilir. Ancak, bir kez bile yüz günden kısa süreli kiralama yapabilmek için izin belgesi zorunludur. İzin belgeli konutların bir yılda kiraya verilebileceği süre ya da sayı açısından sınır bulunmuyor. (Örneğin, her defasında 2 şer gün olmak üzere 182 kez kiraya verilebilir. Ya da bir kez 30 gün, bir kez 11 ay kiraya verilebilir).

#4
Foto - Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Konutların, sahip olması gereken asgari niteliklerini izin belgesi aldıklarında tamamlamış oldukları kabul edilir. İzin belgesi düzenlendikten sonra 30 gün içinde yapılacak denetimde bu hususlar aranır.

#5
Foto - Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Eksikliği halinde kanun kapsamında 100.000 TL. idari para cezası verilir ve eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir. Eksiklikler yine giderilmezse izin belgesi iptal edilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yaşam

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Akyazı Sahili’nde denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar vefat etti.
Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil
Gündem

Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu polisin tekmili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mest etti
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!
Gündem

Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe kalkışma..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.
CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti
Gündem

CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti

CHP’li Gürsel Erol’un Londra’daki iş insanlarına yönelik konuşmasında deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Deği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23