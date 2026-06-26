Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında, özellikle kısa süreli ve turistik amaçlı konut kiralamalarında yeni kurallar devreye alındı. Buna göre, konutunu belirli sürelerle kiraya veren mülk sahipleri izin belgesi almak ve gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak zorunda olacak. Kurallara uymayanlara ise yüz binlerce lirayı bulan idari para cezaları uygulanabilecek. Yeni düzenleme ile kayıt dışı kiralamanın önüne geçilmesi ve konut kiralama sektörünün daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.