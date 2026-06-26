Tüm Türkiye’deki ev sahipleri için artık zorunlu oldu: Sadece 30 gün süre var

Edinilen bilgilere göre, izin belgesi düzenlenen konutların kiraya verilmesinde bir üst süre sınırı bulunmuyor. Bu konutlar yüz günden kısa süreli kiralanabileceği gibi, daha uzun süreyle de (örneğin 6 ay, 8 ay, hatta bir yıl) kiralanabilir. Ancak, bir kez bile yüz günden kısa süreli kiralama yapabilmek için izin belgesi zorunludur. İzin belgeli konutların bir yılda kiraya verilebileceği süre ya da sayı açısından sınır bulunmuyor. (Örneğin, her defasında 2 şer gün olmak üzere 182 kez kiraya verilebilir. Ya da bir kez 30 gün, bir kez 11 ay kiraya verilebilir).