Tüm Trabzonsporluların aklındaki soru yanıt buldu mu? Trabzonspor'un büyük derdi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitmeye çalışıyor. Ancak bordo-mavililer transfer piyasasında yıllardır başına dert olan bir dirençle karşılaşıyor. Yönetim ve teknik heyet, sadece yabancı oyuncu transferinde değil, yerli oyuncular için de "ilk tercih" olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Bu yüzden Tekke'nin istediği pek çok oyuncu transfer edilemiyor.