Tüm Trabzonsporluların aklındaki soru yanıt buldu mu? Trabzonspor'un büyük derdi
Tüm Trabzonsporluların aklındaki soru yanıt buldu mu? Trabzonspor'un büyük derdi

Zamanında Trabzonsporlu kimliğiyle bilinen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’yi seçerken; Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına bile katılan Yusuf Demir de Galatasaray’a imza atmıştı. O günden bu yana çok şey değişmedi. Bu transfer döneminde de Oğuz Aydın'dan Ahmed Kutucu'ya, Berkan Kutlu'dan Umut Nayır'a, İrfan Can Kahveci'den Ümit Akdağ'a kadar pek çok oyuncunun ilk tercihinin bordo-mavili forma olmaması kafaları karıştırdı.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitmeye çalışıyor. Ancak bordo-mavililer transfer piyasasında yıllardır başına dert olan bir dirençle karşılaşıyor. Yönetim ve teknik heyet, sadece yabancı oyuncu transferinde değil, yerli oyuncular için de "ilk tercih" olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Bu yüzden Tekke'nin istediği pek çok oyuncu transfer edilemiyor.

Transfer döneminin en dikkat çekici olayı Oğuz Aydın konusunda yaşandı. Alanyaspor’da Fatih Tekke ile birlikte çalışan Hollanda doğumlu oyuncu, eski hocasıyla Trabzonspor’da buluşmayı reddetti. Hatta Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın "git görüş, anlaş" yönündeki telkinlerine rağmen ayrılmadı. Oğuz, Dünya Kupası şansını kaybetme riskine rağmen Başkan Saran’a "Fenerbahçe’de kalacağım, ayrılmak istemiyorum" dedi.

Bordo-mavililerin listesindeki diğer yerli isimlerde de durum pek farklı değil. Okan Buruk’un ayrılmasına yeşil ışık yakmasına rağmen Ahmed Kutucu'nun önceliği yedek kalsa da Galatasaray. Ancak Dursun Özbek yönetimi eğer Trabzonspor kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma eklerse altından girip üstünden çıkıp Ahmed'i gönderecek. Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın önceliği de Trabzonspor değil, Beşiktaş.

Umut Nayır ve Berkan Kutlu ikilisi de kariyer planlamasında Trabzonspor yerine Konyaspor’u tercih ederek şaşkınlık yarattı. Kasımpaşa’ya giden İrfan Can Kahveci'yle Fatih Tekke bizzat görüştü. Ancak oyuncunun isteksiz tavrı sonrası transferden vazgeçildi.

Aslında bu durum Trabzonspor için yeni değil. Geçmişte de benzer senaryolar yaşandı. Fotospor'a göre; Trabzonsporlu kimliğiyle bilinen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’yi seçerken; Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında dahi yer alan Yusuf Demir, Galatasaray’a imza atmayı tercih etti.

