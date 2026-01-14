Tüm Trabzonsporluların aklındaki soru yanıt buldu mu? Trabzonspor'un büyük derdi
Zamanında Trabzonsporlu kimliğiyle bilinen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’yi seçerken; Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına bile katılan Yusuf Demir de Galatasaray’a imza atmıştı. O günden bu yana çok şey değişmedi. Bu transfer döneminde de Oğuz Aydın'dan Ahmed Kutucu'ya, Berkan Kutlu'dan Umut Nayır'a, İrfan Can Kahveci'den Ümit Akdağ'a kadar pek çok oyuncunun ilk tercihinin bordo-mavili forma olmaması kafaları karıştırdı.