Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammıyla ilgili yeni düzenleme için geri sayım başladı. Gözler Ekim ayında açılacak olan Meclis'e çevrilirken, memur ve emekli maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yüzde 37,76 ve yüzde 49,46'lık zam oranlarının masada olduğu belirtilirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz yeni zamlı maaşları tek tek hesapladı. İşte yeni zamla birlikte en düşük emekli ve memur maaşları…