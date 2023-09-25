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Ekonomi
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Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

2023-09-25 17:21:58
Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammıyla ilgili yeni düzenleme için geri sayım başladı. Gözler Ekim ayında açılacak olan Meclis'e çevrilirken, memur ve emekli maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yüzde 37,76 ve yüzde 49,46'lık zam oranlarının masada olduğu belirtilirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz yeni zamlı maaşları tek tek hesapladı. İşte yeni zamla birlikte en düşük emekli ve memur maaşları…

#1
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarına zam düzenlemesiyle ilgili artık geri sayıma geçildi.

#2
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası yeni memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya başlanırken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Ocak ayından itibaren kesin olarak alacaklar" açıklamasında bulundu. Yeni maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, ara zam ve Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Sözcü TV yayınına katılan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Emekliler için yüzde 19,44'lük zam kesin diyebiliriz. Bunun üzeri için hedef enflasyona göre bazı tahminlerde de bulunabiliyoruz.

#4
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Yıllık enflasyonun sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 65 olarak tahmin edildiğini açıkladı.

#5
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımız taktirde yüzde 37,76'lık bir zammı SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak ayından itibaren kesin olarak alacak diyebiliriz.

#6
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

En düşük maaş olan SSK, Bağ-Kur emeklisinde 7 bin 500 TL olan maaşların 10 bin 332 TL'ye çıkması bekleniyor.

#7
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Memurlara ise yüzde 49,46 üzerinden bir zam yapılacağı öngörüsünde bulunabiliriz. Bir memur şu anda evli ve iki çocuklu olarak en düşük 22 bin 017 TL maaş alıyorsa; maaşı yeni zamla birlikte 32 bin 906 TL'ye gelecek.

#8
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Bekar bir memurun maaşı ise 20 bin 377 TL'den 30 bin 455 TL'ye yükselecek.

#9
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Bir memur emeklisi en düşük 9 bin 876 TL maaş alırken, onlar da 14 bin 760 TL alacak.

#10
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Bunların dışında Meclis'in açılmasıyla bir ara zammında olabileceği konuşuluyor. Ancak bir aylık süre için bu söylenen rakamların dışında ben bir ara zam yapılacağını düşünmüyorum.

#11
Foto - Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Sadece cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir ikramiye olabileceğini düşünüyorum."

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