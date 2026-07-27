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Gemiler tüm sistemleri kapatarak boğazdan geçmeye çalıştı! Yakalandılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gemiler tüm sistemleri kapatarak boğazdan geçmeye çalıştı! Yakalandılar

Hürmüz Boğazı'ndan tüm sistemlerini kapatarak geçmeye çalışarak ablukayı delmeyi planlayan 6 gemi yakalanarak durduruldu.

#1
Foto - Gemiler tüm sistemleri kapatarak boğazdan geçmeye çalıştı! Yakalandılar

İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu ifade etti.

#2
Foto - Gemiler tüm sistemleri kapatarak boğazdan geçmeye çalıştı! Yakalandılar

Söz konusu yetkili, gemilerin tüm sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalıştığını, bu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" yapıldığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

#3
Foto - Gemiler tüm sistemleri kapatarak boğazdan geçmeye çalıştı! Yakalandılar

Öte yandan, 6 gemiden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

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