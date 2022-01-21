Tüm öngörüleri doğru çıkmıştı! İşte Simpsonlar'ın 2022 tahmini...

Müzikle zihin kontrolü 2001'de ekranlara gelen bir bölümde Bart ve arkadaşları, çocukları bilinçaltı mesajlarla besleyerek zihinleri müzik yoluyla kontrol etmeye çalışmak için Deniz Kuvvetleri'nin bir projesi olan bir grupta yer alıyor. Pek çok insan hala hip-hop müziğinin dinleyicilerin zihinlerini kontrol etmek için kullanıldığına inandığından, bu gelişme, halihazırda gerçekleşmiş olan bir tahminler listesinde düşünülebilir.