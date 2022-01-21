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Tüm öngörüleri doğru çıkmıştı! İşte Simpsonlar'ın 2022 tahmini...

2022-01-21 09:14:17
Tüm öngörüleri doğru çıkmıştı! İşte Simpsonlar'ın 2022 tahmini...

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü. Şimdiyse, Simpsonlar'ın 2022 için kehanetleri konuşuluyor...

#1
Foto - Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Hayranları, efsane çizgi dizi The Simpsons'ın geleceği tahmin ettiği zamanları tespit etmeye son derece hevesli, ancak yapımcılar bu iddiaları küçümsemekle yetiniyor. İşte bugüne dek pek çok kehaneti doğru çıkan çizgi dizinin 2022 yılı için tahminleri.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Hayranları, efsane çizgi dizi The Simpsons'ın geleceği tahmin ettiği zamanları tespit etmeye son derece hevesli, ancak yapımcılar bu iddiaları küçümsemekle yetiniyor. İşte bugüne dek pek çok kehaneti doğru çıkan çizgi dizinin 2022 yılı için tahminleri.

#2
Foto - Sanal gerçek yemekler Simpsonlar, Homer ve Marge'ın sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla bir miktar

Sanal gerçek yemekler Simpsonlar, Homer ve Marge'ın sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla bir miktar "sanal şekerleme" ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına, geleceğe seyahat etmeyi başarmışlardı. Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, rahatlatıcı bir sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean ise, misafirlerine yolculuklarında Sanal Gerçeklik yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.

#3
Foto - Mars'ı kolonileştirmek Mars'a gitme hayalleri kuran Lisa, annesi Marge'ın hoşnutsuzluğuna rağmen Kızıl Gezegen'e tek yönlü bir gezi için kaydoluyor. Bu da tüm ailenin aynı anda 2026 yılında gerçekleşmesi gereken geziye kaydolmasına neden oluyor. Elon Musk ve SpaceX'teki ekibi, 2022'de Mars'a giden kargo gemileri geliştirmeye çalışıyor.

Mars'ı kolonileştirmek Mars'a gitme hayalleri kuran Lisa, annesi Marge'ın hoşnutsuzluğuna rağmen Kızıl Gezegen'e tek yönlü bir gezi için kaydoluyor. Bu da tüm ailenin aynı anda 2026 yılında gerçekleşmesi gereken geziye kaydolmasına neden oluyor. Elon Musk ve SpaceX'teki ekibi, 2022'de Mars'a giden kargo gemileri geliştirmeye çalışıyor.

#4
Foto - Başkan adayı İvanka Trump Simpsonlar, Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, babasının göreve başlamasından önce veya sonra Başkanlığa aday olduğunu sık sık işaret etti. Gerçek hayatta ise, Ivanka Trump, Başkan olmak için gerekli şartları barındırıyor ve aday olması şaşırtıcı değil.

Başkan adayı İvanka Trump Simpsonlar, Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, babasının göreve başlamasından önce veya sonra Başkanlığa aday olduğunu sık sık işaret etti. Gerçek hayatta ise, Ivanka Trump, Başkan olmak için gerekli şartları barındırıyor ve aday olması şaşırtıcı değil.

#5
Foto - Dünyayı ele geçiren robotlar Simpson ailesi, her araçta robotların bulunduğu bir eğlence parkını ziyaret etti. En sonunda robotlar kontrolü kaybetti ve çevrelerindeki çoğu insanı öldürdü. Halk arasında “Yapay Zekanın babası” olarak bilinen Jürgen Schmidhuber, robotların birkaç on yıl içinde dünyayı kolaylıkla ele geçirebileceğini tahmin ediyor.

Dünyayı ele geçiren robotlar Simpson ailesi, her araçta robotların bulunduğu bir eğlence parkını ziyaret etti. En sonunda robotlar kontrolü kaybetti ve çevrelerindeki çoğu insanı öldürdü. Halk arasında “Yapay Zekanın babası” olarak bilinen Jürgen Schmidhuber, robotların birkaç on yıl içinde dünyayı kolaylıkla ele geçirebileceğini tahmin ediyor.

#6
Foto - Müzikle zihin kontrolü 2001'de ekranlara gelen bir bölümde Bart ve arkadaşları, çocukları bilinçaltı mesajlarla besleyerek zihinleri müzik yoluyla kontrol etmeye çalışmak için Deniz Kuvvetleri'nin bir projesi olan bir grupta yer alıyor. Pek çok insan hala hip-hop müziğinin dinleyicilerin zihinlerini kontrol etmek için kullanıldığına inandığından, bu gelişme, halihazırda gerçekleşmiş olan bir tahminler listesinde düşünülebilir.

Müzikle zihin kontrolü 2001'de ekranlara gelen bir bölümde Bart ve arkadaşları, çocukları bilinçaltı mesajlarla besleyerek zihinleri müzik yoluyla kontrol etmeye çalışmak için Deniz Kuvvetleri'nin bir projesi olan bir grupta yer alıyor. Pek çok insan hala hip-hop müziğinin dinleyicilerin zihinlerini kontrol etmek için kullanıldığına inandığından, bu gelişme, halihazırda gerçekleşmiş olan bir tahminler listesinde düşünülebilir.

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