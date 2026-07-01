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Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

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Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

ABD merkezli ITIF’in raporuna göre Çin, uydu navigasyonu, yörünge savaşı ve stratejik askeri uzay teknolojilerinde ABD’nin önüne geçti.

#1
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Çin’in ticari ve askeri uzay alanındaki yükselişi, küresel rekabette dengeleri değiştirmeye başladı. ABD merkezli Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı tarafından yayımlanan yeni rapor, Pekin yönetiminin uzay yarışında ABD ile arasındaki farkı hızla kapattığını ortaya koydu.

#2
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Rapora göre Çin, devlet destekli yatırımlar ve büyüyen ticari uzay ekosistemi sayesinde uydu navigasyonu, uzaktan algılama, yörünge savaşı ve askeri uzay teknolojilerinde dikkat çekici bir ivme yakaladı.

#3
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Raporda, küresel uzay ekonomisinin önümüzdeki 10 yıl içinde 1 trilyon doları aşmasının beklendiği vurgulandı.

#4
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Bu nedenle uzay rekabetinin yalnızca teknolojik değil, ekonomik ve stratejik açıdan da kritik hale geldiği belirtildi. ITIF’e göre Çin, küresel uzay pazarında ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

#5
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Raporu hazırlayan uzay politikaları analisti Ellis Scherer, Çin’in geçmişte daha çok kamu şirketlerinin yön verdiği yavaş ilerleyen uzay sektörünü kısa sürede dönüştürdüğünü belirtti. Scherer’e göre Pekin, bugün daha rekabetçi ve giderek daha yenilikçi bir ticari uzay yapısı oluşturmayı başardı.

#6
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

ITIF’in değerlendirdiği altı temel uzay alanı içinde ABD’nin açık üstünlüğünü koruduğu başlıca alan, alçak Dünya yörüngesi geniş bant internet hizmetleri oldu. Bu üstünlükte SpaceX’in Starlink ağı ile Amazon’un geliştirdiği Project Kuiper sistemi etkili gösterildi. Çin’in Qianfan ve Guowang uydu projelerinin hızla büyüdüğü ancak Amerikan girişimlerinin bu alanda hâlâ daha ileri seviyede olduğu belirtildi.

#7
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Rapora göre Çin, konumlama, navigasyon ve zamanlama hizmetlerinde ABD’nin önüne geçti. Bu başarının arkasında BeiDou Uydu Navigasyon Sistemi’nin küresel ölçekte yaygınlaşması bulunuyor. BeiDou’nun büyüyen uydu takımı, genişleyen kapsama alanı ve uluslararası kullanımındaki artış, Çin’i bu kritik alanda lider konuma taşıdı.

#8
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

ITIF raporu, uzaktan algılama ve uydu görüntüleme teknolojilerinde de Çin’i lider ülkeler arasında gösterdi. Devlet destekli Gaofen uydu programı ile ticari Jilin-1 uydu takımlarının, dünyanın en büyük uydu görüntüleme ekosistemlerinden birinin oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

#9
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Uzay istasyonu alanında ise ABD ile Çin arasındaki farkın ciddi şekilde daraldığı belirtildi. ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde uzun yıllara dayanan operasyonel deneyime sahip olsa da Çin’in geliştirdiği Tiangong Uzay İstasyonu’nun iki ülkeyi benzer seviyelere taşıdığı değerlendirildi.

#10
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Çin’in uzay programında bazı darboğazların devam ettiği de raporda yer aldı. Özellikle yeniden kullanılabilir roketlerin operasyonel olgunluğa ulaşamaması ve fırlatma kapasitesindeki sınırlamalar, Pekin’in aşması gereken başlıca sorunlar arasında gösterildi.

#11
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Raporun en dikkat çeken başlıklarından biri de yörünge savaşı ve uydu karşıtı kabiliyetler oldu. ITIF’e göre Çin, kinetik önleyici sistemler, elektronik harp çözümleri ve uyduları etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yönlendirilmiş enerji silahlarına yaptığı yatırımlar sayesinde bu alanda lider konuma yükseldi.

#12
Foto - Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Raporda, konumlama, navigasyon, zamanlama sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri, alçak Dünya yörüngesindeki geniş bant iletişim ağları ve uydu karşıtı silahların modern ordular için temel kabiliyetler haline geldiği vurgulandı. Çin’in bu alanlarda elde ettiği ilerlemenin, yalnızca ticari uzay rekabeti açısından değil, askeri denge bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. ITIF, ABD’nin uzay ekonomisindeki liderliğini koruyabilmesi için daha hızlı ve kararlı adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu. Rapora göre Pekin’in devlet destekli stratejisi, ticari girişimlerle birleşerek Çin’i küresel uzay yarışında ABD’nin en güçlü rakibi haline getirdi.

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