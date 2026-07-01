Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor

Raporda, konumlama, navigasyon, zamanlama sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri, alçak Dünya yörüngesindeki geniş bant iletişim ağları ve uydu karşıtı silahların modern ordular için temel kabiliyetler haline geldiği vurgulandı. Çin’in bu alanlarda elde ettiği ilerlemenin, yalnızca ticari uzay rekabeti açısından değil, askeri denge bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. ITIF, ABD’nin uzay ekonomisindeki liderliğini koruyabilmesi için daha hızlı ve kararlı adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu. Rapora göre Pekin’in devlet destekli stratejisi, ticari girişimlerle birleşerek Çin’i küresel uzay yarışında ABD’nin en güçlü rakibi haline getirdi.