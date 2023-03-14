Tüm mahalle bu işi yapıyor! Ayda 10 bin lira kazanıyorlar

Kızılırmak Deltası'nda sülük toplayıcısı 41 yaşındaki Metin Usta, "Balıkçılığın yanı sıra bu kan sülüğü toplama işi yapıyoruz. Böylece ekonomimizi geliştirmek için bir şeyler yapıyoruz. Bu sülük çok hassas bir canlıdır. Her şartta toplanmıyor. Bu sülüğü toplamak için hava durumu çok önemlidir. Özellikle rüzgar durumu çok önemlidir. Belli bir saatler içerisinde çıkıyor. Suyu karıştırdığınız zaman bulantıya gelen bir canlıdır. Orada bir hareketlilik olduğunu hissettiği anda oraya doğru yöneliyor. Suya ilk olarak sopalarla vuruyoruz. Ayaklarımızla suyu karıştırıyoruz.