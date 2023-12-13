Tüm İstanbul'u şaşkına çeviren karar! Metrobüsler yetmiyor artık Ekrem İmamoğlu...

Metrobüsün yıllara göre yolculuk sayıları, 2007'de 7 milyon 892 bin 771, 2008'de 61 milyon 877 bin 834, 2009'da 138 milyon 728 bin 809, 2010'da 176 milyon 520 bin 598, 2011'de 194 bin 450 bin 369, 2012'de 203 milyon 912 bin 370, 2013'te 231 milyon 252 bin 862, 2014'te 252 milyon 366 bin 866, 2015'te 259 milyon 947 bin 939, 2016'da 269 milyon 826 bin 086, 2017'de 276 milyon 491 bin 977, 2018'de 283 milyon 884 bin 927, 2019'da 297 milyon 719 bin 856, 2020'de 167 milyon 567 bin 399, 2021'de 206 milyon 108 bin 596, 2022'de 285 milyon 968 bin 658, 2023'ün ilk 7 ayında ise 161 milyon 338 bin 132 oldu.