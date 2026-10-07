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Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

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Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

Batı Yaka'nın El Halil kentinde yer alan ve İslam dünyasının en kutsal mekanlarından biri olan tarihi Harem-i İbrahim Camii, fanatik Yahudi yerleşimcilerin çirkin bir provokasyonuna sahne oldu. Cami içerisine ayakkabılarıyla giren fanatik grup, yüksek sesle müzik açarak dans edip ibadethanenin saygınlığını ayaklar altına aldı. 1994 yılından bu yana İsrail kontrolünde tutulan mekanda yaşanan bu skandal anlar kameralara saniye saniye yansırken, büyük tepki topladı.

#1
Foto - Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

İşgal altındaki Batı Yaka'nın El Halil kentinde yer alan tarihi Harem-i İbrahim Camii'ne giren bir grup fanatik Yahudi yerleşimci skandal bir eyleme imza attı.

#2
Foto - Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

Cami içerisine ayakkabılarıyla giren grubun yüksek sesle müzik açıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

#3
Foto - Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

İslam dünyasında büyük bir dini öneme sahip olan Harem-i İbrahim Camii'nde yaşanan bu olay kısa sürede tepkilere yol açtı.

#4
Foto - Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar

1994 yılından bu yana İsrail kontrolünde tutulan ve bir bölümü sinagoga çevrilen kutsal mekânda gerçekleşen ihlal, ibadethane saygınlığına yönelik ihlalleri yeniden gündeme getirdi.

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