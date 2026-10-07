Küstah provokasyon anbean kaydedildi! Ayakkabılarıyla camiyi basıp göbek attılar
Batı Yaka'nın El Halil kentinde yer alan ve İslam dünyasının en kutsal mekanlarından biri olan tarihi Harem-i İbrahim Camii, fanatik Yahudi yerleşimcilerin çirkin bir provokasyonuna sahne oldu. Cami içerisine ayakkabılarıyla giren fanatik grup, yüksek sesle müzik açarak dans edip ibadethanenin saygınlığını ayaklar altına aldı. 1994 yılından bu yana İsrail kontrolünde tutulan mekanda yaşanan bu skandal anlar kameralara saniye saniye yansırken, büyük tepki topladı.