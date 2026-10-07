Yunanistan, Türkiye'ye 'büyük dostumuz' diyen ülkenin kapısını çaldı: Bize o gemileri verin

İtalya’nın Yunanistan’a devredeceği Carlo Bergamini ve Virginio Fasan, İtalyan FREMM (European Multi-Mission Frigate) ailesinin farklı görev konfigürasyonlarındaki iki fırkateynidir. Yaklaşık 144 metre uzunluğa, 19,7 metre genişliğe ve tam yükte yaklaşık 6.700 ton deplasmana sahip gemiler, 27 knot’ın üzerinde azami hıza ulaşabilmekte ve yaklaşık 6.000 deniz mili seyir menzili sunmaktadır. Silah donanımı geminin konfigürasyonuna göre değişmekle birlikte; Aster 15/30 hava savunma füzeleri, Teseo Mk2/A gemisavar füzeleri, 76 mm ve 127/64 mm Leonardo deniz topları ile MU90 hafif torpidoları temel silah sistemlerini oluştururken, gemiler NH90/SH-90 gibi deniz helikopterlerini de konuşlandırabilmektedir. Sensör mimarisinde gelişmiş 3B AESA hava ve suüstü arama radarı, elektro-optik sistemler ve sonarlar bulunurken, özellikle Virginio Fasan’ın ASW (denizaltı savunma harbi) konfigürasyonu, gelişmiş gövde ve değişken derinlikli sonar sistemleri sayesinde denizaltı tespit ve takip görevlerine odaklanmaktadır. Carlo Bergamini ise genel maksat (General Purpose /GP) konfigürasyonunda daha geniş kapsamlı çok maksatlı görevler için optimize edilmiştir. Bu özellikleriyle her iki FREMM, hava savunması, suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, deniz trafiğinin kontrolü ve filo eskortu gibi görevleri aynı platform üzerinde gerçekleştirebilen yüksek kabiliyetli çok maksatlı savaş gemileri olarak öne çıkmaktadır.