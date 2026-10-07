Yunanistan, Türkiye'ye 'büyük dostumuz' diyen ülkenin kapısını çaldı: Bize o gemileri verin
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam ediyor. Atina yönetimi bu kez son dönemde Ankara ile çok yakın ilişkiler kuran ülkenin kapısını çaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam ediyor. Atina yönetimi bu kez son dönemde Ankara ile çok yakın ilişkiler kuran ülkenin kapısını çaldı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Yunanistan’ın İtalya’dan ikinci el olarak 2 adet mayın avlama gemisi tedarik etmek için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Greek City Times’ın haberine göre bu konu, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto arasında, Venedik’te düzenlenen Adriyatik ve İyonya Girişimi (ADRION) Savunma Bakanları Toplantısı sırasında gerçekleştirilen ikili görüşmede gündeme geldi.
Habere göre transferin tamamlanması halinde bu hamle, Yunan donanmasına, filonun giderek artan operasyonel ihtiyaçlarla karşı karşıya kaldığı mayın harbi kabiliyetlerini güçlendirmesi için anında ve uygun maliyetli bir yol sunacak. Yunan donanmasının halihazırda ‘Europa’ ve ‘Euniki’ adında sadece 2 aktif mayın avlama gemisine sahip olduğu da bilinmekte.
İtalya ve Yunanistan, şu anda İtalyan Donanması filosunda görev yapan Carlo Bergamini ve Virginio Fasan adlı iki FREMM fırkateyninin Fincantieri aracılığıyla Yunan donanmasına devredilmesine ilişkin anlaşmayı 8 Eylül tarihinde Roma’da imzalamıştı.
Anlaşma kapsamında Fincantieri, hem devir sürecinde hem de iki geminin tüm yaşam döngüsü (hizmet ömrü) boyunca destek sağlanmasında öncü bir rol üstlenecek. Şirket aynı zamanda Yunanistan ile endüstriyel iş birliğinin güçlendirilmesine de katkıda bulunacak. Anlaşma; iki geminin devrine, operasyonel hazırlıklarını sağlamak için gereken ilk ve uzun vadeli destek faaliyetlerine, Yunan sanayisinin bakım çalışmalarına katılımına ve gemilere eklenecek yeni sistemlerin entegrasyonuna ilişkin temel hususları belirliyor.
İtalya’nın Yunanistan’a devredeceği Carlo Bergamini ve Virginio Fasan, İtalyan FREMM (European Multi-Mission Frigate) ailesinin farklı görev konfigürasyonlarındaki iki fırkateynidir. Yaklaşık 144 metre uzunluğa, 19,7 metre genişliğe ve tam yükte yaklaşık 6.700 ton deplasmana sahip gemiler, 27 knot’ın üzerinde azami hıza ulaşabilmekte ve yaklaşık 6.000 deniz mili seyir menzili sunmaktadır. Silah donanımı geminin konfigürasyonuna göre değişmekle birlikte; Aster 15/30 hava savunma füzeleri, Teseo Mk2/A gemisavar füzeleri, 76 mm ve 127/64 mm Leonardo deniz topları ile MU90 hafif torpidoları temel silah sistemlerini oluştururken, gemiler NH90/SH-90 gibi deniz helikopterlerini de konuşlandırabilmektedir. Sensör mimarisinde gelişmiş 3B AESA hava ve suüstü arama radarı, elektro-optik sistemler ve sonarlar bulunurken, özellikle Virginio Fasan’ın ASW (denizaltı savunma harbi) konfigürasyonu, gelişmiş gövde ve değişken derinlikli sonar sistemleri sayesinde denizaltı tespit ve takip görevlerine odaklanmaktadır. Carlo Bergamini ise genel maksat (General Purpose /GP) konfigürasyonunda daha geniş kapsamlı çok maksatlı görevler için optimize edilmiştir. Bu özellikleriyle her iki FREMM, hava savunması, suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, deniz trafiğinin kontrolü ve filo eskortu gibi görevleri aynı platform üzerinde gerçekleştirebilen yüksek kabiliyetli çok maksatlı savaş gemileri olarak öne çıkmaktadır.
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