2023-12-30 13:25:46 Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook
Kira ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar devam ediyor. Yaşanan tartışmaların altında ise fiyat konusunda anlaşılamaması yatıyor. Anlaşmazlıkların önüne geçmek için yeni bir uygulama hayata geçiyor. Birçok özellik barındıran e-kontrat sistemi ile birlikte eski nesil kira kontratları rafa kalkacak. Uygulamayla yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenirken bölge bölge kira haritası da çıkarılacak.