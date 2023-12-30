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Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

2023-12-30 13:25:46
Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Kira ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar devam ediyor. Yaşanan tartışmaların altında ise fiyat konusunda anlaşılamaması yatıyor. Anlaşmazlıkların önüne geçmek için yeni bir uygulama hayata geçiyor. Birçok özellik barındıran e-kontrat sistemi ile birlikte eski nesil kira kontratları rafa kalkacak. Uygulamayla yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenirken bölge bölge kira haritası da çıkarılacak.

#1
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor. Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulaması artık gelecek. Bundan böyle tarafların anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki uygulamanın hayata geçmesiyle ne değişecek? İşte ayrıntılar..

#2
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Ev sahipleri kontrat şartlarına uymamak için direniyor.Kiracılar kendilerinden talep edilen yüksek kiralarla boğuşuyor.Nefes aldıracak çalışma yolda. Kiracıların gözü kulağı e-kontrat uygulamasında...

#3
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak.

#4
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

e-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek. ATV'nin haberine göre e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

#5
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Gayrimenkul uzmanı Emrah Gerek, "Kayıt altına alınacağı için artık kontratlar fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Mülk sahipleri de sisteme girdiklerinde daha doğru fiyatlarla vergilerini hesaplayıp ödeyebilecekler. Vergi kısımları daha rahat denetlenebilecek. Bu da tabii fiyatlara yansıyacaktır. Düzenlemeden önceki sözleşmeler de yavaş yavaş bu sisteme dahil edilecek. 2024 yılının sonunda artık tamamen bütün kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılmış olacaklar" dedi. 

#6
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Siz kontratı yapıyorsunuz birçok kamu kuruluşuna elden kontratınızı ibraz etmeniz gerekiyor. Sistemde olan kontratla aboneliklerini yapabileceksiniz. Aile hekiminizi değiştireceksiniz. Bunun en büyük avantajı şu olacak.

#7
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Biliyorsunuz kiracı ile ev sahibi arasında en büyük uyuşmazlık kira bedellerinin belirlenmesi ve kira artış oranları ve mahkemeye gittiklerinde de o bölgedeki rayiç bedeller ile ilgili sorunlar var.

#8
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Bölgesel olarak bir değerlendirmeyi göreceğiz. 2024'ten itibaren o bölgede hangi sokakta aşağı yukarı kiralamalar ne kadar üzerinden yapılmış " dedi.

#9
Foto - Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

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