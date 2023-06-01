2023-06-01 21:45:29 Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi
Filistinli balıkçılar, İsrail’in tüm kısıtlamalarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.
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Filistinli balıkçılar, İsrail’in tüm kısıtlamalarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.
Gazze'deki Filistinli balıkçılar, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen avlanmak için her gün sabahın erken saatlerinden tekneleriyle denize açılıyor.
Balıkçılar, balık bulabilmek için akşam saatlerine kadar denizde kalıyor.
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