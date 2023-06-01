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Dünya
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Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

2023-06-01 21:45:29
Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

Filistinli balıkçılar, İsrail’in tüm kısıtlamalarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

#1
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

Gazze'deki Filistinli balıkçılar, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen avlanmak için her gün sabahın erken saatlerinden tekneleriyle denize açılıyor.

#2
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

Balıkçılar, balık bulabilmek için akşam saatlerine kadar denizde kalıyor.

#3
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

#4
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

#5
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

#6
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

#7
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

#8
Foto - Tüm engellere rağmen Filistinli balıkçıların av mesaisi

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