Tüm dünya ülkeleri ile kıyaslandı! İşte Türkiye nüfusunda merak edilen her şey

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2025 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 81,9 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,8 yıl ile İsveç ve 81,7 yıl ile Malta izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 71,6 yıl ile Litvanya oldu. Bu ülkeyi 71,9 yıl ile Letonya, 72,5 yıl ile Bulgaristan izledi. Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu Ülkelerin 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 88,0 yıl ile Japonya ve 87,4 yıl ile Güney Kore izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 55,1 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,4 yıl ile Çad ve 59,8 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Türkiye’nin kadınlar için 80,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü. Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2025 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,6 yıl ile İspanya oldu. Bu ülkeyi 86,3 yıl ile Fransa, 86,0 yıl ile İtalya izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 79,5 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 79,8 yıl ile Romanya ve 80,5 yıl ile Macaristan izledi.